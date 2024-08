Roc Muñoz: «El futur planetari, un dels pocs que hi haurà a Catalunya, complementarà l’experiència Mammuthus»

Publicat per Anna Ferran Verificat per Creat: Actualitzat:

La Canonja demà dona el tret de sortida oficial a la seva Festa Major d’estiu. Quines novetats ens esperen enguany?

Hem incorporat la beguda de la Festa Major, el Bes, i la seva versió per a nens, el Beset. A més, l’Associació Juvenil el Mico de la Canonja va presentar fa uns dies la Mica, la companya del Mico que ballarà amb ell en tots els actes on hi hagi el Seguici.

La samarreta i el cartell de la festa fan una clara al·lusió al Mammuthus. Quan s’inaugurarà aquest futur centre d’interpretació?

Tenim en marxa el procés de licitació per a escollir l’empresa que s’encarregarà de la seva gestió. En tres o quatre mesos la licitació ja s’haurà resolt, així que de cara a finals d’any ja podríem inaugurar. L’equipament està totalment enllestit i, per això, en aquests últims mesos ja hem anat fent jornades de portes obertes per a la gent del poble. Ha vingut molta gent i tots aquells que l’han vist diuen que és impressionant. Es queden sorpresos.

Molt vinculat amb el Mammuthus hi ha el futur planetari, que s’ubicarà a tocar del Mas de l’Abeurador. En quin punt es troba?

S’ha fet un concurs d’arquitectura per definir el seu disseny i ja tenim proposta guanyadora i avantprojecte. L’estudi d’arquitectura guanyador ja està redactant el projecte. A finals d’any, ja estarà acabat i podrem licitar l’obra amb la idea d’executar entre 2025 i 2026. Calculo que a mitjan 2026 podria estar enllestit. Serà un dels pocs planetaris que hi ha tota Catalunya i un gran complement per a l’experiència que es podrà viure al Mammuthus.

Ja han finalitzat l’enderroc de l’edifici de l’antic club Vicente Ferrer i les naus adjacents?

Pràcticament. Ens falta l’enderroc d’una petita part de les naus adjacents, perquè s’ha de treure un pal on va penjat cablejat de fibra òptica. Ja ho hem sol·licitat a la companyia. En poques setmanes ho haurien de fer i així podrem acabar aquesta petita part que queda.

Van oferir aquest espai per a la construcció del futur Centre de la Descarbonització de la Indústria. Hi ha hagut novetats?

Per part de la Generalitat encara no hi ha cap compromís oficial que el centre de la descarbonització es faci allí. Hem ofert els terrenys, però encara no hem rebut una resposta oficial que ho confirmi. Diversos actors implicats han mostrat el seu interès perquè s’ubiqui en aquest emplaçament, però no tenim res signat. Esperem que el nou govern agafi el compromís, i, sobretot, es posin a treballar en aquesta direcció.

Quines serien les alternatives?

S’hi poden fer moltes coses. I un ajuntament com el nostre pot dedicar temps i diners a pensar i executar alternatives. Però abans de parlar d’elles, volem veure si finalment es dona llum verda, o no, a ubicar-hi el centre de descarbonització.

Tenen en marxa un procés participatiu sobre el model de recollida d’escombraries. Com està funcionant?

Tenim les votacions en marxa fins al 15 d’agost. Està anant molt bé. L’empresa que fa les enquestes ens ha dit que enlloc hi ha tantes enquestes fetes. La participació és molt elevada, cosa que vol dir que hi ha molt interès a opinar. Fa uns dies la regidora de medi ambient, la tècnica i l’arquitecta municipal van ser Cunit veient in situ com funciona el porta a porta. En poc més d’un mes amb aquest model, Cunit ha incrementat un 20% la recollida selectiva. Són resultats esperançadors, tenint en compte que el 2025 tots els municipis hem d’arribar a un percentatge del 55% de recollida selectiva i ens movem per valors entre 35 i 40%. A la tardor donarem a conèixer els resultats del nostre procés participatiu.

Han fet avenços en l’ampliació del Camp d’Esports?

Hem tingut contactes amb algunes empreses especialitzades perquè ens assessorin abans de redactar el projecte. En l’últim trimestre de l’any, tindrem llest el projecte i podrem treure la licitació. Durant el 2025-26, s’executarà. L’important és que tots aquests projectes, com el Camp d’Esports o el planetari, estan dotats econòmicament. En el cas del Camp d’Esports ens costarà 1,6 milions d’euros. El planetari, 1,4 milions d’euros. I en tenim d’altres en els quals estem treballant, com és el cas de l’ampliació de l’Ajuntament.

Quina intervenció hi faran?

L’espai on som ara és petit, i això que encara no podem incorporar tot el personal que necessitaríem. Però, amb previsió, vam comprar tres edificis: el número 5 de la Raval (la casa del costat) i els números 8 i 10 de la Ravaleta (les del darrere). Novament, hem fet un concurs d’arquitectura per a escollir el projecte d’ampliació i el tribunal ja ha triat. Els guanyadors han de fer l’avantprojecte i el projecte. En 6 o 8 mesos tindrem el projecte a punt per poder licitar obra. Si ho dotem econòmicament, perquè encara no hi està, entre 2025 i 2026 podríem tenir l’ampliació finalitzada.

Com avança l’Àrea Metropolitana?

S’està treballant a bon ritme. De les quatre comissions que s’han creat, presideixo la de Desenvolupament Econòmic i Social. A finals de juliol vaig tenir una reunió operativa, on ja em van explicar qui forma part d’aquesta comissió, quines són les accions que hem de dur a terme. Per tant, aquest cop l’àrea metropolitana no són només grans titulars, va de debò. A la reunió, vaig donar una sèrie d’inputs en els quals hem de treballar, com la descarbonització, el tramvia, la construcció d’un vial intern per a les matèries perilloses, per evitar que passin per l’N-340, o un tema importantíssim com és l’habitatge. Aquesta és una qüestió que no només treballarem en clau metropolitana, sinó també municipal.

En quin sentit?

La Canonja no té oferta d’habitatge, ni de venda ni de lloguer. I quan hi ha lloguer, té uns preus molt elevats. Per això, vaig consultar al nostre interventor a finals de juliol com podríem crear un organisme municipal per a construir nou habitatge. És un tema molt embrionari, que just acabem d’engegar, però sobre el qual volem incidir.

