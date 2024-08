Rècord d’inscripcions al Festival de Curtmetratges de Vila-seca

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La novena edició del Festival de Curtmetratges de Vila-seca (FICVI), que se celebrarà del 8 al 17 de novembre, ha tancat el termini de preinscripcions amb la xifra més alta de la seva història. En total s'han rebut 1.479 curts, un 30% més respecte el 2023 i més del doble que fa dos anys.

Els 1.479 curts s’han presentat a la secció competitiva oficial del festival, que inclou treballs cinematogràfics de menys de 30 minuts dels gèneres de ficció, documental i animació, produïts a partir de l’1 de gener del 2023 i que no s’hagin estrenat comercialment.

Els curtmetratges inscrits procedeixen de 56 països dels cinc continents. Espanya és el país que encapçala el rànquing amb 957 candidatures, seguit de França (109), Brasil (51), Taiwan (51), Argentina (50), Mèxic (29), Xile (26), Colòmbia (24), Estats Units (16), Perú (13), Canada (12, Alemanya (11), Bèlgica (10), Xina (9), Itàlia (9), Iran (8), Portugal (8), Cuba (7), Polònia (7), Regne Unit (6), Veneçuela (5).

També han arribat curtmetratges d’Indonèsia, Dinamarca, Països Baixos, Índia Croàcia, Corea del Sud, Turquia, Suïssa, Grècia, Noruega, Andorra, Lituània, Sèrbia, Israel, Àustria, Uruguai, Rússia, Hondures, Armènia, Romania, Vietnam, Nigèria, Eslovàquia, Finlàndia, Equador, Paquistan, Japó, Uzbekistan, Reunió, República Txeca, Líban, Costa Rica, Filipines, Tunissia i Nova Zelanda.

El FICVI col·labora amb la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España com a Certamen Col·laborador en la Preselecció de Curtmetratges en les categories de Ficció i Animació per als Premios Goya.

A més, els films presentats a competició també optaran al premi al millor curtmetratge de ficció, al millor curtmetratge d’animació i al millor curtmetratge documental, així com al premi del Jurat Jove al millor curtmetratge, al premi del Públic Jove al millor curtmetratge i al premi del Públic al millor curtmetratge. A més, durant la gala es lliurarà el premi honorífic a la trajectòria professional.

Els premis seran atorgats per un jurat designat per l'organització i format per representants de l'àmbit de la cultura i els mitjans audiovisuals. El premi del públic serà decidit per les persones assistents al festival i el premi del Jurat Jove anirà a càrrec de l’alumnat d'últim curs d'estudis audiovisuals, nous realitzadors i/o alumnes d'interpretació.

D’altra banda, el proper 15 de setembre s’obrirà la convocatòria del taller formatiu IN SITU per desenvolupar curtmetratges de menys de 3 minuts creats per habitants d’aquesta població i del Camp de Tarragona sobre una temàtica determinada per l’organització del festival, situada a Vila-seca. Les peces produïdes en el marc d’aquest taller, que convertirà el municipi en un gran plató, competiran per aconseguir el primer i el segon premi d’aquesta particular secció.

