FUPS lamenta la mort de l’exregidora Montse Porter

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La presidenta de la Formació Unitat per Salou, Júlia Gómez i el Secretari General, Pere Granados, en nom de la formació política, han volgut expressar el més sentit condol per la mort de la que fou regidora de FUPS a l’Ajuntament de Salou durant 12 anys, i una de les fundadores del Grup de Dones de Salou, Montserrat Porter.

Alhora també han volgut reconèixer la seva «intensa i valuosa labor solidària i comunitària, impulsant i ajudant a desenvolupar iniciatives i projectes socials, especialmente tots aquells referits a la promoció i defensa dels drets i interessos de la dona».

El Secretari General de FUPS i alcalde, Pere Granados, ha volgut remarcar el seu «incondicional compromís i implicació amb el desenvolupament d’un projecte de futur per Salou, que ja va desmostrar en els moments més durs de la segregació i després com a regidora de l’Ajuntament». En aquest sentit Granados ha volgut referir-se a la personalitat de Montse Porter com «una dona de fermes conviccions; afable, humana i molt propera a la gent; i de gran vitalisme a l’hora de dur a terme el projecte polític de FUPS». Afegia que sempre «afrontava les seves responsabilitats amb grans dosis d’il·lusió, de confiança, d’esforç i dedicació».

També a volgut expressar, en nom de FUPS, el més sentit condol a la familia i unes especials paraules de record «cap a una persona entranyable i estimada, la cual sempre recordarem com referent de dona salouenca que va lluitar pels ideals de Salou».

Et pot interessar