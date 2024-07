Cau per un forat de tres metres d'unes obres i ha de ser rescatat pels Bombers a Constantí

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home ha hagut de ser rescatat a primera hora del matí pels Bombers de la Generalitat a Constantí. L'avís l'han rebut a les 05.55 hores i s'han desplaçat dues dotacions fins al carrer Montblanc.

Allí un home, que es trobava mirant les obres d'una canonada, ha acabat caient per la rasa d'uns 60 per 70 centímetres d'ample per tres metres de profunditat. Al veure que no podia sortir, ha alertat al 112.

Els bombers l'han ajudat a sortir i li han fet una primera assistència fins a l'arribada del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que l'ha traslladat menys greu fins a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.

