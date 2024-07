El Nomad tanca el segon dia ple d’activitats a Torredembarra

El Nomad Festival va celebrar ahir el segon dia ple de propostes gastronòmiques i culturals com concerts, espectacles, mercat, jocs i foodtrucks. El festival va arribar a Torredembarra dimecres amb una ubicació privilegiada, a la platja. L’esdeveniment té lloc a Cal Bofill durant els dies 24 a 28 de juliol.

Ahir el festival va obrir les portes, per segon dia consecutiu amb el DJ Percu a l’escenari de la platja, a les 16.30 hores. Dins del petit Nomad, a partir de les 17 h, grans i petits van poder gaudir de diversos jocs. Didaccelist va amenitzar la tarda amb un concert de violoncel electrònic amb la platja de fons.

El Nomad adopta un format híbrid, amb un 80% de l’espai d’accés lliure, on els visitants podran gaudir de foodtrucks, un mercat, una àrea infantil, un escenari a la platja i chill-outs. L’altre 20% de l’espai és cobert i requereix entrada (4 euros anticipada i 8 euros a taquilla), on s’ofereix una programació especial. La música serà protagonista cada dia amb actuacions interrompudes de 16 a 22 hores.

Cada nit la música continuarà fins a la 1 h, excepte avui i demà que s’allargarà fins a les 2 h. La programació familiar inclourà espectacles diaris, a les 19 h, a la zona coberta i una àrea infantil oberta de les 18 fins a les 21 h perquè els més petits puguin gaudir també de la festa. Avui destaquen l’espectacle familiar Ton Toneta i la Colla Castellera i el concert Son de Rosas i Tribut a la Oreja de Van Gogh.

Pel que fa al mercat, compta amb 30 expositors artesans i petits emprenedors com ara de ceràmica o moda, i hi ha 12 foodrucks oferint una variada oferta gastronòmica per fer l’experiència més completa. El mercat està obert cada dia de 16 a 1 hora.