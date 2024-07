L'Ajuntament de Torredembarra aprovarà el nou contracte de la brossa en el pròxim ple

L'Ajuntament de Torredembarra portarà a aprovació els plecs per a la contractació del servei de recollida i transport de residus (lot 1) i la corresponent plataforma de control (lot 2) en el pròxim ple ordinari, previst per aquest dijous.

El pressupost de licitació del primer lot és de 27.545.664,74 euros (IVA inclòs) per un termini de vuit anys, mentre que per al segon és de 64.886,07 euros (IVA inclòs) per a quatre anys. El nou contracte vol millorar el percentatge de recollida selectiva.

Entre les millores previstes destaca l'ampliació del sistema porta a porta als barris de Nova Torredembarra, les Àmfores i Marítima i la implementació de sistemes de tancament i identificació d'usuaris als contenidors de les fraccions resta i orgànica.

