Altafulla i Torredembarra preparades per a tot

Castellers d’Altafulla, Xiquets de Tarragona, Colla Vella dels Xiquets de Valls, Castellers de Vilafranca, Nois de la Torre, Colla Jove Xiquets de Tarragona i Colla Joves Xiquets de Valls tenen reptes molt interessants aquest cap de setmana en la doble actuació del Baix Gaià Tour, que les darreres temporades ja ens ha ofert diades espectaculars i duels indirectes apassionants. Els reptes dels castells de gamma alta de set de les colles locals, els castells de nou de les colles de la ciutat de Tarragona i potser gamma extra de les colles de Valls estan en cartera.

Dissabte, a la Diada de les Cultures d’Altafulla els Castellers de Vilafranca presenten, a priori, el cartell més ambiciós. Després de la diada del Pla de la Seu el seu cap de colla, Àngel Grau, apuntava que la zona de confort de la colla hauria de ser actualment el 2 de 9 i el pilar de 8 amb folre i manilles, que podrien repetir a la plaça del Pou.

Amb els castells de nou bàsics assegurats, serà interessant comprovar si han polit els defectes del 5 de 9 amb folre, que van deixar en intent desmuntat fa uns dies a Tarragona. La Colla Vella arriba a plaça després d’un post Sant Joan on només ha fet la clàssica de vuit a Cornudella, de manera que la lògica apuntaria a intentar el 3 de 9 i el 4 de 9 amb folre, acompanyant-los del 4 de 8 amb el pilar i el 5 de 8 i rematar la feina amb un pilar de mèrit, que podria ser de 7.

Els Xiquets de Tarragona volen pujar novament el seu llistó i tornar a provar el castell de nou. Tot apunta a 3 de 9 amb folre que ja van estrenar per Sant Joan, però també està en cartera el 4 de 9 amb folre, que podria aparèixer durant el mes de juliol a Altafulla o el Catllar dissabte dia 20. El 5 de 8 i els castells bàsics de vuit són les altres cartes que tenen preparades. Finalment, la colla local vol assaltar per primera vegada aquesta temporada el 4 de 7 amb l’agulla, que acompanyarà dels castells bàsics de set. La colla treballa altres castells de set i mig, però les últimes proves definiran si arriben a temps d’ensenyar-los a plaça.

Diumenge, a la diada del Quadre de Santa Rosalia de Torredembarra també presenta un programa ambiciós de les tres colles participants. La Colla Joves Xiquets de Valls té clar que vol repetir el 3 de 9 amb folre i descarregar el 4 de 9 amb folre que va quedar a mitges per Sant Joan. El 4 de 8 amb el pilar és una garantia i quedarà per veure quin serà el pilar de mèrit final. El cap de colla, Francesc Ramon, feia una crida a la seva gent perquè li agradaria portar el pilar de 8 amb folre i manilles.

Si l’any passat el van descarregar al setembre a Altafulla, ara també el volen completar a Torredembarra. La Colla Jove Xiquets de Tarragona també té deures pendents de Santa Joan i volen completar tots els seus millors castells actualment: 3 de 9 amb folre, 4 de 9 amb folre i 4 de 8 amb l’agulla. La cirereta del pastís si tot surt bé podria ser l’estrena del pilar de 7 amb folre. De la seva banda, la colla local, els Nois de la Torre, volen fer la seva millor actuació de l’any. La fórmula passa per completar el 7 de 7, el 4 de 7 amb l’agulla i el 5 de 7 amb l’agulla, que només han fet una vegada en la seva història per Santa Rosalia 2018. Estan treballant també el 2 de 7, però no arriba a temps de sortir a plaça.