La principal proposta de desviament de mercaderies preocupa Perafort

Perafort reclama atenció en el procés de desviament de la línia de mercaderies del litoral a l’interior. La proposta que recuperaria la línia entre Reus i Roda de Berà afecta directament el terme municipal. I és que l’antiga via passava per dins de Puigdelfí, ben a prop de la piscina municipal.

El Ministeri de Transports, davant la voluntat d’allunyar les mercaderies de la línia de costa i fer-les passar per l’interior, va presentar una sèrie de propostes, entre les quals en van destacar tres. La primera consistiria en la recuperació de la línia de Constantí a Roda de Berà, paral·lela a la línia d’alta velocitat.

La segona aprofitaria la infraestructura entre Reus i Alcover i requeriria la construcció d’un enllaç fins a Valls. Finalment, el tercer corredor consistiria en la creació d’un enllaç a l’altura de Picamoixons. D’entre aquestes opcions, la línia entre Reus i Roda és la que el ministeri veu més viable.

L’alcalde del Perafort i Puigdelfí, Joan Martí Pla, s’ha mostrat disconforme en alguns aspectes de la desviació de les mercaderies cap a l’interior. L’antic traçat ferroviari de la línia entre Reus i Roda de Berà, que s’aprofitaria en l’opció més plausible per Transports, passa a escassos metres de la piscina municipal i habitatges de Puigdelfí.

Així doncs, Martí, que es mostra completament a favor de la iniciativa d’allunyar les mercaderies dels pobles i ciutats, s’oposa al fet que els trens acabin passant per l’interior del terme municipal de Perafort. El problema, però, va una mica més enllà. L’alcalde també lamenta el fet que no ha rebut informació directa per part del ministeri. En aquesta línia, l’alcalde demana la mateixa atenció per Perafort que estan rebent altres municipis amb major nombre d’habitants.