El jutge desestima la denúncia per assetjament presentada per Albert Jansà

El jutjat d’instrucció número 5 del Vendrell ha desestimat la denúncia que el responsable de l’àrea de comunicació i de l’emissora municipal d’Altafulla, Albert Jansà, va presentar per assetjament. Tot i la desestimació del jutge, l’advocat de Jansà ha explicat a Diari Més que recorreran la desestimació perquè «volem continuar defensant que el que s’està fent és un delicte».

«Hi ha uns quants comptes a les xarxes socials que ataquen a l’Albert de forma personal i explícita», apunta l’advocat. En aquest sentit, el representant relata que «aquests fets es van denunciar i dos jutges van obrir un procediment penal. Ells han relativitzat la gravetat dels fets i diuen que Jansà està vinculat a un entorn de crítica política i que hi ha d’haver llibertat d’expressió, i per això no creuen que la jurisdicció penal hi hagi d’intervenir».

El representant de Jansà apunta que «recorrerem contra aquesta decisió perquè creiem que els fets sí que són prou greus per creure que el que s’està fent és un delicte». Alhora, l’advocat del responsable de l’àrea de comunicació altafullenca també destaca que «cap jutge ha volgut investigar qui hi ha darrere d’aquests atacs».

En aquest sentit, l’advocat insisteix en el fet que «el que volem saber és qui hi ha darrere d’aquests perfils a les xarxes socials perquè, quan sapiguem qui és o qui són, potser entendrem quin és el motiu d’aquest atac. Perquè no és el mateix que sigui un veí qui es queixa de la seva gestió al fet que sigui un polític o algú vinculat al consistori».

Per la seva banda, el grup municipal Alternativa Altafulla va emetre aquest dimarts un comunicat on el regidor Francesc Farré lamentava que «durant cinc mesos Jansà l’hagués denunciat als Mossos d’Esquadra sense saber res fins al moment de rebre la citació del jutjat penal al mes de juny de 2023», afegint que van ser «uns cinc mesos en els quals tots dos van mantenir una relació cordial, incloent-hi el període electoral de les eleccions municipals del 28 de maig».

Alhora, en el comunicat, el grup municipal apuntava que, coneguda la interlocutòria judicial, «Farré vol expressar la satisfacció pel fet que s’acabin les sospites i acusacions interessades que tant mal han fet en la seva imatge pública personal i d’Alternativa Altafulla».