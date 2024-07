La comunitat senegalesa obrirà un centre cultural i educatiu a Salou

L’Associació Solidaris amb Ciutat Santa Touba de la comunitat senegalesa de Salou obrirà un centre cultural i educatiu al carrer València. El local superarà els 170m2 i el projecte constructiu ja s’ha enllestit. «Volem que sigui un espai on hi hagi exposicions d’artistes de Senegal, espais per a la lectura, per a ensenyar als infants la nostra cultura. No serà un centre de culte», explica Abdou Khadre Amar, portaveu de l’associació. «També volem que els salouencs formin part del projecte», afegeix Khadre Amar.

La comunitat senegalesa fa 20 anys que treballa en el disseny i ubicació del centre. Tot i això, l’entitat encara no sap quan es podrà dur a terme l’obra. «Som una associació sense ànim de lucre. El local s’impulsarà amb donacions voluntàries. No sabem quan el podrem engegar», comenta el portaveu. El local és el que utilitzava l’antiga discoteca Le Saint Germain. El centre tindrà un gran rebedor, recobert amb catifes, una terrassa i un espai de cuina.

El projecte es va presentar ahir en un acte de trobada de tota la comunitat senegalesa catalana a la Sala Europa del Teatre Auditori de Salou. L’esdeveniment es va organitzar per la visita del Marabout, Mame Mor Mbacke, una figura molt important en els òrgans religiosos musulmans a Senegal. «Acostuma a fer una gira per tota Espanya i sovint fa una aturada a Salou, ja que som una de les comunitats més grans d’Europa», exposa el portaveu.

Conèixer la situació a casa

Molts senegalesos, vinguts també de Lleida i Barcelona, van omplir la sala per rebre la visita de Mor Mbacke. «Aquestes trobades també ens ajuden per conèixer com està la situació al nostre país i saber com hi podem ajudar», explica Khadre Amar.

Des dels anys 80, l’arribada de senegalesos a Salou ha sigut constant. Molts, davant la falta d’oportunitats, treballen de manters fins que aconsegueixen trobar un lloc de treball i regularitzen la seva situació. Molts senegalesos treballen en tota mena de companyies durant la temporada alta turística.

«També discutim sobre la nostra situació a Catalunya i les nostres necessitats o reptes», indica el portaveu. Senegal encara pateix problemes de pobresa infantil, atur i falta d’accés a serveis bàsics com l’educació i la salut. A Salou hi ha prop d’un miler de senegalesos empadronats, tot i que molts hi viuen, però no estan inscrits.