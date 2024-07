Salou renovarà l'enllumenat públic per millorar l'eficiència i l'estalvi energètic

L'Ajuntament de Salou ha obert la convocatòria de licitació per al subministrament i instal·lació de lluminàries i altres elements elèctrics de baixa tensió. Aquesta iniciativa té com a objectiu principal la renovació de l'enllumenat públic de la ciutat, amb la finalitat de millorar l'eficiència i l'estalvi energètic i promoure la sostenibilitat.

Aquest projecte forma part de l'estratègia de sostenibilitat turística en destinacions, contemplada en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels Fons Next Generation EU.

Amb un pressupost base de licitació d'1.000.000 euros (impostos inclosos), es preveu que les obres tinguin una durada de sis mesos.

El projecte inclou la instal·lació de lluminàries LED d'alta eficiència energètica, que substituiran els actuals sistemes d'il·luminació, així com la col·locació de nous quadres elèctrics de baixa tensió per a una gestió òptima de l'energia. Aquestes mesures no només milloraran la qualitat de la il·luminació nocturna, sinó que també permetran una reducció significativa del consum energètic i de les emissions de CO₂.

La renovació de l'enllumenat públic és una aposta clara per la sostenibilitat i l'eficiència energètica, posicionant Salou com una destinació capdavantera en sostenibilitat.

Aquesta mesura representarà, sens dubte. una millora notable en la qualitat de la il·luminació, reforçant el compromís del municipi amb la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.

Amb el suport financer dels Fons europeus Next Generation, Salou es beneficia d'una inversió significativa que garantirà, a més d'un estalvi energètic, una il·luminació pública més moderna, eficient i respectuosa amb el Medi Ambient.