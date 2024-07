Vox, PP i USAP presenten una moció per preservar l’antiga estació de tren de Salou

Els grups municipals de Vox, Partit Popular i USAP van presentar ahir una moció conjunta per preservar la històrica estació de tren de Salou, «davant de la intenció del govern municipal, format pel PSC i ERC, d’enderrocar-la». Els portaveus apunten que l’estació, tancada ara ja fa quatre anys, «no ha rebut cap alternativa viable des de llavors i està en risc de demolició sense un pla de manteniment adequat per part de l’administració actual».

Per la seva banda, el consistori salouenc ha decidit no posicionar-se fins que es celebri el ple extraordinari per debatre sobre la moció presentada. Tot i això, l’antiga estació de tren pertany a ADIF i, segons ha pogut saber Diari Més, l’empresa ferroviària no té intencions de mantenir-la, ja que no la considera «històrica».

Ana Belén Rodríguez, portaveu de Vox Salou, va destacar ahir que «l’administració no ha fet res per mantenir l’estació de tren i ara la vol enderrocar d’esquena la ciutadania i de les forces polítiques que representem gran part de la voluntat dels salouencs». A més, Rodríguez afirmava que «els polítics tenim l’obligació de defensar el nostre llegat històric i no de destruir-lo com l’alcalde Granados, el seu govern i els que governaven amb ell».

D’altra banda, Mario García, portaveu del Partit Popular a Salou, va afegir que «és incomprensible que l’equip de govern decideixi de manera unilateral enderrocar l’antiga estació sense haver tingut en compte l’opinió dels veïns del municipi». Així mateix, el portaveu popular també va ressaltar que «estem davant d’un edifici històric que es pot integrar perfectament en el futur Eix Cívic, convertint-ho en un centre d’interpretació de la història del ferrocarril».

Per la seva banda, Ignacio Durán, portaveu del grup municipal d’USAP, va fer al·lusió al seu programa electoral assenyalant que «en la nostra proposta electoral, ja demanàvem que es reconvertís aquest espai històric», afegint-se així a l’ús alternatiu a l’estació per evitar-ne l’esfondrament.

En aquest sentit, tots tres portaveus van considerar que la moció conjunta no només té l’objectiu de preservar l’estació com un patrimoni històric de Salou, sinó també promoure’n la rehabilitació i la integració en projectes futurs que beneficiïn el municipi de Salou.

Així doncs, els tres portaveus van insistir en «la importància de conservar aquest llegat històric i cultural». Alhora, Vox, el Partit Popular i USAP van convidar l’actual govern a reconsiderar la seva decisió de demolició que es debatrà en un ple extraordinari per debatre la moció presentada.