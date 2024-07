Salou presenta la Carta de Població de 1194, document que marca la fundació del Port

L'Ajuntament de Salou ha presentat la Carta de Població de 1194, un document històric «de gran rellevància» perquè marca la fundació del Port del municipi, segons ha explicat aquest dimecres a la tarda la historiadora Maite Cirera en l'acte solemne de presentació del document a l'edifici consistorial.

L'acte ha estat presidit per l'alcalde del municipi, Pere Granados. Des de l'Ajuntament s'indica que la carta que Salou va rebre el 1194 de mans del rei Alfons II d'Aragó va ser un document fonamental en l'organització i desenvolupament del municipi, així com també per a la repoblació i l'estructuració social, econòmica i defensiva de la zona, durant la Reconquesta.

El consistori cita els «fets històrics» per recordar que Salou va rebre la carta de població atorgada a Ximeno d'Artusella, oficial del monarca Alfons II d'Aragó, establint un mercat els dimarts i adjudicant el port, així com les aigües, camps i platges del voltant, incloent la Pineda i els seus estanys, amb l'obligació de poblar, organitzar i incrementar el port natural per activar l'economia i assegurar la protecció entre els territoris de Barcelona i Salou. Tanmateix, aquesta dotació va ser impugnada per l'arquebisbe de Tarragona el 1197 i va passar a la seva propietat, desenvolupant les mateixes funcions.

Així mateix, afegeix la mateixa font, Salou va ser una de les primeres viles-mercat del Camp de Tarragona, i va exercir un important paper amb el seu port natural, en l'àmbit comercial, polític i militar, gràcies a les bones condicions que presentava. Són motius que van dur el rei Jaume I a emprendre des d'aquest punt la conquesta de Mallorca.

