La Festa del Quadre de Torredembarra avança en inclusió i reforça el seu caràcter familiar

Torredembarra donarà demà el tret de sortida a la Festa del Quadre, la primera de les festes majors del municipi. I enguany, ho fa amb dues apostes clares: la inclusió i el caràcter familiar. Així es desprèn de les dues principals novetats que inclou la festivitat. La primera d’aquestes és la creació d’un tram tranquil per a persones amb capacitats diverses.

La segona novetat és la programació de la primera edició del Festival FoodTruck Festa del Quadre, que ampliarà l’oferta lúdica, musical i gastronòmica de la festa en horari diürn per oferir nous espais al públic familiar. Aquestes novetats se sumen als actes tradicionals –que són la base de la festa– concerts, actes culturals, lúdics o els castells.

Apropar la festa a tothom

Donar resposta a les «necessitats de tothom». Aquesta ha estat una de les prioritats a l’hora de configurar el programa d’actes de la Festa del Quadre, tal com explicava, durant la seva presentació, el regidor de Festes, Xavier Suárez. La principal mesura que s’ha pres és la creació d’un tram tranquil. «És un dels punts més importants del Quadre que ens permetrà tenir una festa més inclusiva», assegurava Suárez.

La creació del tram tranquil suposarà que el carrer de Santa Rosalia esdevingui un espai inclusiu i preferent per les persones amb capacitats diverses i persones grans, durant la cercavila del Seguici Popular Infantil, el dissabte 13, i durant l’anada a la Processó votiva del Quadre, el dilluns, 15.

Per aconseguir-ho, els elements del Seguici ballaran sense trons i reduint el so tant com sigui possible perquè les persones amb sensibilitats també en puguin gaudir. D’altra banda, el dia 15, el dia de la Festa del Quadre, es reservarà un espai per a persones amb mobilitat reduïda i amb capacitats diverses a la plaça del Castell, punt d’inici de l’anada a la Processó.

Cal destacar que aquesta aposta per a fer la festa més inclusiva ha sorgit arran de la col·laboració amb les entitats socials del municipi, que juntament amb la regidoria han impulsat la Comissió de Festes Inclusives. A partir de les trobades de la Comissió i també de les reunions amb les entitats festives torrenques, s’han configurat aquestes primeres accions. Si els resultats són positius, de cara a la Festa Major de Santa Rosalia, no es descarta aplicar noves mesures.

«Volem crear espais còmodes, ja sigui per a infants amb por al soroll, persones amb fotosensibilitat, gent gran, etc. És molt important visibilitzar, sensibilitzar, conscienciar i promoure que les festes siguin accessibles per a tothom», assegurava Miriam Valls, una de les representants de la comissió.

Més actes diürns

L’altra gran aposta de la Festa del Quadre ha estat ampliar els actes diürns, amb l’objectiu d’ampliar l’oferta per al públic familiar. En aquest cas, la fórmula que s’ha seguit per aconseguir-ho és la programació de la primera edició del Festival FoodTruck, que es durà a terme els dies 12, 13 i 14 de juliol, a l’aparcament de Mañé i Flaquer. El recinte comptarà amb una zona infantil amb inflables i pintacares, parades d’artesania, foodtrucks i concerts a l’hora del vermut, espectacles de tarda i concerts i sessions DJ al vespre/nit.

Cultura popular i concerts

Així mateix, la Festa del Quadre no renuncia als seus pilars bàsics, que són la cultura popular i els concerts i revetlles. En l’àmbit de la cultura popular, destaca el 25è aniversari del Ball de Diables Infantil de Torredembarra, que ho celebrarà amb un correfoc especial divendres 12. En l’apartat musical, un tribut a Queen, el concert amb el grup de versions La Nit del Canet i el ball amb l’orquestra New Marabú són les principals propostes.