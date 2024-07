Salvador Juanpere, en 30 peces cabdals

Satisfet i molt content. Així es mostrava el passat dimarts l’artista Salvador Juanpere (Vilaplana, 1953), en inaugurar l’exposició D’artistes, eines i territori… que des d’ahir es pot visitar al Castell de Vila-seca. La mostra és un recorregut extens per l’obra artística de l’escultor, el qual té una reconeguda trajectòria tant a escala nacional com internacional. Juanpere té obra repartida arreu del món, en col·leccions públiques i privades tan rellevants com l’Art Triangle Collection (Nova York), la Fundació Suñol, la Fundació 'La Caixa', la Fundació Vila Casas, el MAMT o el MACBA.

Ara, de la mà de la Fundació Vila Casas, amb qui l’Ajuntament de Vila-seca té un conveni de col·laboració, Juanpere exposa un total de trenta obres que recorren el seu treball des dels anys vuitanta fins a l’actualitat. «Es tracta de l’exposició més gran en nombre d’obres que he fet mai», assegurava, tot subratllant el fet que sigui justament Vila-seca, «tan a prop de casa meva», qui aculli aquest recorregut artístic.

D’artistes, eines i territori… es divideix en tres espais en què el mateix autor fa ús dels jocs lingüístics —(Llavor)ar, F(eina) i Es(cultura)— per establir un diàleg entre l’obra i la mateixa pràctica escultòrica. A (Llavor)ar, Juanpere fa presents els elements de la natura que l’han acompanyat des de ben petit, amb referències als avellaners o els caragols, entre altres. També dialoga amb artistes que l’han precedit, una dimensió que, de fet, impregna de manera general tota l’exposició.

A l’àmbit anomenat F(eina), l’artista treballa al voltant de les eines i de la pròpia producció escultòrica, amb peces, com l’obra Enclusa i dietaris, que tenen una forta càrrega poètica. Finalment, el tercer àmbit, Es(cultura), és una proposta en què el treball manual i l’intel·lectual es fusionen en peces que reinterpreten obres del passat.

La mostra es complementa amb una singular instal·lació efímera, Tributum, construïda amb sorra de les Muralles de Tarragona. Aquesta exposició ha estat comissariada per Natàlia Chocarro, ha estat dissenyada específicament per al Castell de Vila-seca i és fruit d’un intens treball de recopilació d’obra exposada o que estava en mans de col·leccionistes.