Més de 200 persones participen en una jura de bandera a Salou

A Salou, es va celebrar, ahir al matí, una jura de bandera que va reunir més de 200 ciutadans. L'acte va tenir lloc a la Plaça de les Comunitats Autònomes i va comptar amb més de 800 assistents.

«L'acte ha servit també per recordar que la defensa de la nació transcendeix el context militar i es manifesta en l'esforç diari de tots els ciutadans per millorar la societat. Aquesta visió inclusiva reconeix que la contribució a la pau i la convivència no depèn de l'origen o l'edat de les persones», va dir el general de brigada, César de Cea Quijano.

Durant l'acte, ses va obsequiar l'alcalde de Salou, una estatueta commemorativa com a «mostra d'afecte i agraïment per acollir l'acte en una ciutat que és reconeguda per la seva pluralitat i hospitalitat».

