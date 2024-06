Perafort dona demà el tret de sortida a la Festa Major de Sant Pere. Fins al dia 30, s’han programat propostes tradicionals, populars i de lleure per a implicar a petits i grans.

Enguany, s’han introduït dues novetats. Una d’elles és la Primera trobada de Peres de Perafort, que se celebrarà el dia del patró al migdia, a les Antigues Escoles. L’altra novetat arriba en el vessant esportiu amb el Concurs de Triples, tant per a adults com per a infants, que es durà a terme el pròxim dimarts, a la Pista Poliesportiva.

Els actes, però, començaran demà amb el segon Moto Esmorzar de Blue Iron Tarraco, que es farà al matí. A la tarda, es viuran les finals del torneig de pàdel Sant Pere. Diumenge, serà el torn del Campionat de Botifarra, al matí, i a la tarda, se celebrarà la Nit de Sant Joan amb l’arribada de la Flama del Canigó.

Els actes es reprendran el dimarts 25, amb dues propostes esportives: el Concurs de triples i el partit de futbol de solters contra casats. Serà el pròxim dimecres quan la cultura popular agafi el protagonisme amb el despertar del bestiari.

De cara al dijous 27, s’han organitzat tres activitats ben diferenciades entre elles. La piscina es convertirà en un parc aquàtic i l’entrada de la jornada serà solidària. Al vespre, les Antigues Escoles acolliran el pregó, que enguany anirà a càrrec d’Ignasi Cañagueral, president de l’AEQT i director de Dow Tarragona. La jornada es clourà amb el sopar de gala, amb l’acompanyament musical de Laia Masdeu i Jorge Varela.

En la vigília del patró, s’inaugurarà l’exposició de talent local, ubicada a les Antigues Escoles. La canalla podrà xalar amb una tarda d’inflables i s’arrodonirà el dia amb una nit de djs amb de Wasa Corporation, DJ Capde i DJ Rayo.

Propostes tradicionals i d’altres d’oci conformen l’agenda del dia de Sant Pere. Els nens i nenes tindran tot un matí de jocs infantils al carrer Joan Palau.

A les 11, s’oficiarà la missa en honor al patró. En acabar, es durà a terme el concurs de truites i tot seguit, la primera trobada de Peres. A la nit, el foc serà el protagonista de la Cercavila de Festa Major i, a continuació, es podrà d’una segona nit musical. Els alumnes de l’Escola de salsa i bachata de Perafort seran els encarregats d’obrir el ball, a dos quarts de 12 i, al punt de la mitjanit començarà l’actuació de l’orquestra La Chatta.

Diumenge 30, es posarà el punt final a la festivitat. Al matí es disputarà la Volta ciclista 57è Gran Premi Sant Pere Memorial Ramon Falcó. Al migdia, s’oficiarà la Missa de Festa Major cantada, amb el cor The Issel’s Singers. En acabar, a Ca Vidal hi haurà el vermut de Festa Major. A la nit, el sopar de pa amb tomàquet i els focs acomiadaran Sant Pere.

