La zona de les Eres del Castell es convertirà en l’epicentre de la Nit de Bruixes d’Altafulla

La zona de les Eres de darrere del Castell d’Altafulla esdevindrà l’epicentre de la Nit de Bruixes els dies 28 i 29 de juny. Aquesta és una de les novetats d'enguany, ja que la cita deixa de fer-se a la Vila Closa arran de les obres que s’estan duent a terme al carrer de Dalt.

A més, l'edició d'aquest 2024 comptarà amb un canvi de direcció del certamen. «Enguany hem apostat per tornar als orígens de la Nit de Bruixes i per això hem confiat amb la figura de Joan Carnicer, pare fundador de la mostra», ha explicat Tomàs Serra.

Aquest canvi es traduirà en una major presència de tallers, activitats i parades relacionades estrictament amb l’esoterisme i tot el que té un accent marcadament místic. Per Joan Carnicer, «és un mercat temàtic, esotèric, per tant, tot el que no té res a veure amb això, no hi hauria de tenir cabuda».

Aquest esdeveniment, únic en el seu gènere, tindrà lloc en un ambient ple de misteri amb un mercat esotèric, i una àmplia varietat d’activitats i espectacles. Els assistents podran experimentar el fascinant món de l’esoterisme a través d’activitats que inclouran des de rituals antics fins a modernes interpretacions de l’art bruixot.

Altafulla es convertirà en el punt de trobada per a bruixes i bruixots, així com per a aficionats al món místic, oferint una experiència plena de coneixement, diversió i descoberta.

El programa comptarà amb vuit activitats per al divendres 28, i dotze per al dissabte 29, que anirà acompanyat d’un mercat temàtic amb un total de 83 parades. De fet, el cartell de l’edició d’enguany és una representació de la contraportada del Històries de les bruixes d’Altafulla, d’Antoni Gelabert.

L’organització preveu una assistència de 10.000 visitants al llarg de les dues jornades que s’allarga la Nit de Bruixes, la mostra que enceta la temporada d’estiu a Altafulla.

