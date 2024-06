El Camp de Mart s’omple de gorres en el 20è aniversari de l’AFANOC a Tarragona

Després de 20 anys, la festa del «Posa’t la Gorra!» de Tarragona ha tornat al cor de la ciutat, al Camp de Mart. La festa, coorganitzada amb la Conselleria de Salut de l’Ajuntament de Tarragona, ha comptat amb l’assistència de més d’un miler de persones.

Presentada pels periodistes Eloi Vila i Sílvia Petit, la festa ha donat el tret de sortida als jardins del Camp de Mart amb la música festiva de la Bandarra Street Orkestra i la ballada dels gegants del Col·legi de les Dominiques de Tarragona i la geganta inclusiva Flora, de l’Associació La Muralla de Tarragona.

Per l’escenari ha passat el grup d’animació infantil Rikus i les veus «eufòriques» de l’Alèxia Pascual i de la Mariona Escoda. Dalt l’escenari, l’artista tarragoní Lluís Jiménez ha anat dissenyant un grafit en directe que no s’ha desvetllat fins al final. En paral·lel, una dotzena de tallers a càrrec d’entitats, associacions i particulars del territori han complementat l’oferta festiva per als més petits.

El moment central del «Posa’t la Gorra!» ha estat la lectura del manifest per part d’una família de l’AFANOC que ha viscut de prop la malaltia. La Cristina, el Miquel, la Marta i l’Andrea, han pujat a l’escenari per a compartir la seva experiència vital.

«L’AFANOC no és només una associació, són cares conegudes que et donen la mà i el braç, si cal, t’ajuden burocràticament, psicològicament i t’ofereixen contínuament activitats per a fer en família», han destacat la Cristina i el Miquel en el Manifest.

Aquest moment també ha estat per a reivindicar allò que troben a faltar com ara més agilitat per a demanar el dret a la discapacitat, la creació d’un protocol d’actuació que eviti l’endarreriment del diagnòstic i l’atenció educativa al domicili familiar per a tots aquells nens i nens que no es troben en l’etapa d’escolarització obligatòria, és a dir, els menors de 6 anys.

La festa ha comptat amb membres de la Junta de l’AFANOC i representants de l’Ajuntament de Tarragona, de la Diputació de Tarragona, del Port de Tarragona, del Consell Comarcal del Tarragonès, dels Serveis Territorials de Salut i Drets Socials, i de l’Institut Municipal d’Educació (IMET).

20 anys de la seu de l’AFANOC a Tarragona

La festa s’ha emmarcat en la celebració dels 20 anys de la seu de l’AFANOC a Tarragona. El delegat d’aquesta seu i membre de la Junta, Miguel Javaloy, ha fet referència al primer «Posa’t la Gorra!» celebrat al Camp de Mart l’any 2003 que va coincidir, també, amb l’inici de la seu de l’AFANOC a Tarragona gràcies a la iniciativa d’un grup de pares i mares.

«Fa 20 anys vam començar l’aventura de l’AFANOC Tarragona, que avui ja és una realitat, de la mà del president d’aleshores, Pep Pla, perquè quan tornàvem a casa no teníem cap punt de referència que pogués acompanyar les famílies amb un infant amb càncer», ha explicat Javaloy.

El delegat de l’AFANOC a Tarragona ha agraït la tasca i l’esforç del voluntariat que ha estat present des d’un principi i l’equip que conforma actualment la seu de Tarragona.

El moment festiu l’ha marcat l’entrada d’un pastís amb un número 20 com a espelma, gentilesa de la pastisseria Xocosave. La Colla castellera dels Xiquets del Serrallo ha culminat aquest emotiu instant aixecant un pilar. El Forn Andreu de Tarragona també ha col·laborat amb la festa aportant una vintena de coques.

L’objectiu de la campanya «Posa’t la Gorra!» és donar a conèixer la realitat dels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies i, al mateix temps, recaptar fons per a mantenir els serveis que l’AFANOC els ofereix gratuïtament, i per mantenir La Casa dels Xuklis, un recurs temporal per a les famílies que s'han de desplaçar a Barcelona perquè els seus fills i filles rebin tractament als hospitals de referència.

