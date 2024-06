El servei de vigilància i socorrisme a la platja d’Altafulla s'inicia aquest cap de setmana

El servei de vigilància, salvament i socorrisme a la platja d’Altafulla es posa en marxa aquest dissabte 15 de juny i es perllongarà fins al 24 de setembre coincidint amb el pont de les festes de La Mercè. L’horari del servei s’estableix de 10:30 a 19:30 hores.

D’altra banda, el servei de vigilància i socorrisme a la piscina municipal començarà el dissabte 22 de juny i s’allargarà fins a l’11 de setembre coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya. L’horari serà des de les 11:00 a les 15:00 hores, i per la tarda, de 16:00 a 20:00 hores.

El servei va a càrrec de DMCLUXE SL Wave SOS Salvament i Socorrisme, empresa adjudicatària del concurs públic que es va tramitar l’any passat amb un import d’adjudicació de 225.024,06 € amb IVA inclòs per a tres anualitats més una pròrroga d’un any.

El servei comptarà amb un total de quatre socorristes i dues torres de vigilància; una, davant del Pont de Mar, i una segona, a la plaça Consolat de Mar on s’ubicarà la caseta. També es comptarà amb servei de moto aquàtica, i de cadira amfíbia per a les persones amb mobilitat reduïda.

Al llarg d’aquests dies, finalitzaran els treballs que s’estan duent a terme quant a l’arranjament de la zona de davant del club marítim, la instal·lació de papereres, dutxes i rentapeus, i la col·locació d’accessos a la platja, com ha remarcat el regidor de Turisme, Tomàs Serra.

Com a novetat, cal destacar el nou mòdul de lavabos que s’instal·larà a la Plaça Consolat de Mar, i que comptarà amb una rampa per a persones amb mobilitat reduïda i un canviador per a nadons.

Per acabar, s’està pendent de l’aportació i els moviments de sorra que es farà conjuntament amb el Port de Torredembarra i la Direcció General de la Costa i el Mar, del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Et pot interessar: