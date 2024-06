Sant Joan PEC, la campanya que ha engegat Els Pallaresos per prevenir incendis provocats per petards

L’Ajuntament dels Pallaresos apel·la als pares, nens i joves perquè no facin imprudències la nit de Sant Joan ni els dies previs. Així doncs, es tracta d'un clam per mantenir Els Pallaresos lliure d’incendis.

Sant Joan ha esdevingut un perill a causa de la sequera històrica que estem vivint. És per això que l’Ajuntament dels Pallaresos insta a la població a gaudir de la festivitat amb un únic objectiu principal, la seguretat.

L’alcalde dels Pallaresos, Xavier Marcos Tuebols, recorda que «un petard mal llençat pot desencadenar un incendi devastador». I afegeix que «com a ciutadans que estimem Els Pallaresos, és el nostre deure assegurar-nos que les celebracions no posin en perill la nostra vida ni la de l’entorn».

La campanya de sensibilització gira entorn del concepte que per passar-ho bé, no cal arriscar. A través del blog de l’ajuntament, flyers i cartells repartits pel municipi, es pretén conscienciar sobre l’ús correcte dels petards. Així doncs, han fet una crida per no encendre petards voladors ni cap altre tipus que no es pugui controlar.