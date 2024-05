Un accident a l'AP-7 a Torredembarra provoca retencions quilomètriques

L'accident d'un vehicle a l'AP-7 a Torredembarra, aquest divendres al migdia, està provocant importants retencions, de més de tres quilòmetres, en aquest tram de l'autopista en sentit Tarragona. Els fets s'han produït a les 13.59 hores i els Bombers de la Generalitat s'han dirigit amb dues dotacions.

Per la seva banda, el conductor, que ha resultat il·lès, ha col·lidit sol amb les barreres i no ha volgut que el SEM li atengués. Així doncs, el vehicle ha estat desplaçat fins al voral de l'autopista, on, en aquests moments, estan treballant els serveis d'emergència i hi ha un carril tallat.

