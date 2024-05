La presó del Catllar endureix la normativa interna per al treball dels reclusos al centre penitenciari

La presó de Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès), aplica des d’aquest dimarts una nova normativa interna pel que fa a les ocupacions laborals dels reclusos. Així, s’han classificat els diversos llocs de treball en quatre nivells segons el seu risc per a la seguretat.

A més, per accedir als llocs de treball els interns hauran de passar un informe de seguretat preliminar, abans del ja existent informe de l’equip multidisciplinar i la Junta de Tractament, segons ha explicat el Departament de Justícia a l’ACN. Per últim, els interns en primer grau tindran una supervisió molt més important que la que tenien fins ara i els presos que cometin una falta disciplinària molt greu poden ser apartats de qualsevol lloc de feina fins a tres mesos.

Segons Justícia, aquesta nova normativa aclareix l’itinerari que ha de seguir qualsevol intern que vulgui treballar per al CIRE. Primer la Unitat de Seguretat Interior elaborarà l’informe de seguretat, que avaluarà el perfil de l’intern per tal de tenir en compte en quin lloc de feina pot treballar segons el risc. L’equip multidisciplinar rebrà aquest informe i l’elevarà a la Junta de Tractament, que farà una proposta que el CIRE decidirà si accepta o no.

Entre els llocs amb molt alt risc hi ha la majoria de feines a la cuina, justament on un intern va matar una cuinera el març passat, la fleca, manteniment, comunicacions i zones de càrrega i descàrrega. Llocs de risc alt són algunes feines a la cuina, bugaderia, ingressos, poliesportiu i botiga. Els de risc mitjà són la majoria de tallers.

L’associació Marea Blava ha fet una valoració positiva en general d’aquesta nova normativa, ja que considera que l’anterior era molt més laxa que les d’altres presons. No obstant, demana que s’unifiquin totes les normatives sobre aquesta matèria de tots els centres penitenciaris catalans.

Tot i així, d’aquesta nova normativa opinen que molts tallers haurien d’estar classificats com a risc alt o molt alt, i no pas mitjà, ja que fan servir eines perilloses. També consideren que per a donar feina als interns s’hauria de tenir en compte si participen o no en programes de tractament i si han pagat o van pagant a les víctimes la responsabilitat civil de les seves condemnes.

