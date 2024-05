L’Ecoverd de la Canonja tractarà la importància de l’aigua de l’1 al 12 de juny

L’Ecoverd 2024 de la Canonja se centrarà en la importància de l'aigua com a recurs vital i la defensa de la gestió sostenible dels seus recursos. De l’1 al 12 de juny, aquest esdeveniment anual organitzat per la regidoria de Medi Ambient amb la col·laboració d’entitats canongines, oferirà tot un seguit d’activitats entre sortides culturals dins i fora vila, xerrades, gimcanes familiars i tallers educatius.

La sortida al museu de l’aire lliure MónNatura del Delta de l’Ebre, del dia 1 de juny obrirà el programa d’aquesta edició. En aquesta visita guiada, es podrà conèixer els valors naturals i tradicionals de l’espai, les antigues salines, el Museu Espai Delta i el mirador de 360° amb telescopi. Les inscripcions es poden fer al Castell de Masricart els dies 27, 28 i 29 de maig, de 17 a 19 h, per un preu de 5 euros que inclou l’autobús, la visita guiada, el pícnic dinar i un obsequi.

La resta d’activitats de l’Ecoverd són totes gratuïtes. El diumenge 2 de juny es podrà visitar la boca de la Mina de les Hortes de la Canonja, l’Hort del Mas de l’Abeurador, que és regat per aquesta mina, i el nou Espai Mammuthus. Tot això després d’un bon esmorzar.

El dimarts 4 de juny, al Castell de Masricart, l’arquitecte i escriptor Josep Llop i Tous explicarà què són les mines d’aigua, per a què servien, qui les feia construir...

El divendres 7 de juny, al pati de l’escola, hi haurà la gimcana familiar Gota a gota l'aigua s'esgota!, sobre l’ús responsable de l’aigua. L’endemà es podran visitar les instal·lacions d’Ematsa per conèixer de primera mà com és l’aigua que surt de les aixetes. Per aquesta activitat cal fer la inscripció al Castell de Masricart del 3 al 7 de juny.

Finalment, el dimecres 12 de juny, l’alumnat de l’institut Collblanc exposarà, en un cicle de xerrades, algunes experiències pràctiques i treballs duts a terme que prenen l’aigua com l’element d’estudi principal.

Per la seva banda, la llar d’infants del municipi, l’escola i l’institut, aquestes setmanes en horari lectiu, duran a terme diferents activitats i tallers al voltant d’aquest bé tan apreciat com escàs: l’aigua.

