Els comuns matisen que «no seran en un Govern on hi sigui el Hard Rock»

David Cid precisa que no formaran part d'un eventual Govern de Salvador Illa «on hi sigui el Hard Rock». Així ho ha afirmat aquest dijous el portaveu dels comuns al Parlament, l'endemà que Jaume Asens digués que la negociació s'havia de fer sense «línies vermelles».

En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha assenyalat un possible «camí»: «Recuperar la fiscalitat del joc, i si fem això el Hard Rock no es pot fer». Cid ha defensat que «només hi ha una majoria factible perquè no hi hagi repetició», que és un acord tripartit amb el PSC i ERC i que l'exploraran fins al final.

Pel que fa a les negociacions de la Mesa, ha dit que Comuns Sumar «vol ser-hi» i ha obert la porta que els republicans presideixin el Parlament per a facilitar l'entesa.

A 18 dies de la constitució del Parlament, el pròxim 10 de juny, David Cid ha explicat que hi ha hagut trucades entre els comuns i el PSC per començar a negociar, i que estan a l'espera que ERC «defineixi el seu equip negociador» per explorar l'opció d'un «Govern fort, estable i d'esquerres». S'ha mostrat «optimista», tot i que ha admès que serà «llarg».

Pel que fa al Hard Rock, el dirigent dels comuns ha atribuït les paraules de Jaume Asens a una «reflexió» genèrica sobre com s'ha de negociar. En aquest sentit, ha matisat que el macroprojecte «formarà part de la negociació» i «serà l'element central de qualsevol acord de govern».

En aquest context, David Cid ha recordat com, durant la campanya, Salvador Illa va rebutjar una rebaixa d'impostos. I ho ha apuntat com una possible via: «Tenim un camí, que és recuperar la fiscalitat del joc. Si fem això, el Hard Rock no es pot fer. Aquest serà un dels plantejaments que farem».

Més enllà d'aquesta qüestió, Cid ha insistit en la necessitat de formar un Govern tripartit per donar estabilitat a Catalunya. «No volem un PSC jugant a la geometria variable, que el dilluns s'aixeca amb nosaltres i el dimarts busca Junts i hi pacta polítiques de dretes».

El diputat de Comuns Sumar ha qualificat de «ciència-ficció» el plantejament de Carles Puigdemont de presentar-se a la investidura. Ha denunciat que «l'estratègia» de Junts+ és «intentar provocar una repetició electoral».

Presència a la Mesa

Pel que fa a la negociació de la composició de la Mesa del Parlament, els comuns també aposten per un acord amb el PSC i ERC per a conformar-la, on ells volen ser-hi. Si bé ha reiterat la seva voluntat d'estar-hi representats, Cid també ha dit que «no bloquejaran cap escenari» si no hi són. S'ha mostrat disposat a cedir la presidència de la cambra a ERC si és per facilitar l'entesa.

Et pot interessar: