La Mulassa dels Pallaresos renova el seu vestuari

La Mulassa dels Pallaresos, propietat de la Colla Gegantera del municipi, ha renovat les seves faldilles, gràcies a la línia de subvencions a entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Tarragona destinades a inversions en equipaments culturals o d'interès ciutadà, en béns inventariables i en elements patrimonials de la Diputació de Tarragona.

Des de fa uns dies, l'estimat element popular llueix un vestuari renovat on es manté el color verd però amb una tonalitat molt més intensa i amb una tela de molta més qualitat. L'escut dels Pallaresos, brodat amb fil daurat, continua presidint els dos laterals de la Mulassa.

L'actuació ha tingut un cost de 2.420 euros, dels quals un total de 1.167,66 euros han estat subvencionats per la Diputació de Tarragona i de la resta se n'ha fet càrrec la Colla Gegantera.

La intervenció ha estat obra del taller Sergi Iglesias de Valls qui, a banda de renovar el vestit, ha aprofitat per reparar algun petit cop que presentava el cap de la Mulassa i per ampliar l'espai per on miren els portadors, situat al coll de l’element.

El cap de colla de l’entitat, Enric Brunet, ha destacat que «sabem que la Mulassa és un element molt estimat per a tots els nens i nenes dels Pallaresos i ens fa molta il·lusió haver renovat la seva roba que, com a conseqüència de l'ús i les actuacions, estava força deteriorada després dels seus 17 anys de balls esbojarrats».

