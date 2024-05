Torredembarra posa en marxa una ruta gastronòmica: degustació de tapes, racó infantil i actuacions de rumba i DJ

El primer Festival Gastronòmic de Torredembarra serà una degustació de tapes que es concentrarà el dia 18 de maig, al passeig Rafael Campalans, 10, i hi participaran de 17 establiments del municipi. L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Turisme i Comerç, ha impulsat aquesta iniciativa per fomentar i donar a conèixer la gran varietat gastronòmica de Torredembarra. El festival serà de 18 a 1 h i cada restaurant i bar oferirà una tapa d’entre 3 i 6 €.

L’acte serà una experiència més enllà del menjar perquè hi haurà música, de 19 a 1 h, amb el grup de rumba Tomaydaka i Lola Van, la primera DJ Truck. També hi haurà un racó infantil que estarà als Jardins de La Casona, de 18 a 21 h. En aquest espai, s’hi faran tallers de xapes, dards, tatuatges de purpurina, hamma i tir amb arc. El preu per poder participar en les activitats per als més petits serà d’1 € i la venda de tiquets es farà a l’Oficina de Turisme.

Els locals que tindran una parada són: Peixateria El Far amb pop a la gallega; Bar L'Estació amb calamarcets amb patates anegats en allioli; Restaurant Las Palmeras amb ensaladilla de l'àvia amb seitó confitat i ceba fregida; Pastisseria Cal Jan amb bailona (pastís de formatge); cafeteria Sal i Sucre amb pizza napoletana.

Restaurant Cal Silver amb bacallà amb allioli gratinat; Pepito Bravo amb mini roll de cochinita pibil amb pico de gallo, ceba morada adobada i maionesa de coriandre, llima i xili de Jalapa; La Ona Livorno amb torrada de brioix artesà amb pebrot escalivat, suprema de corbina i vel de cansalada ibèrica acompanyat de bunyols de crema; 4Vins gastrobar amb llesqueta de pa de vidre amb escalivada i anxova.

Gelateria Iceberg amb ice-viche canastreta cruixent de plàtan farcida d’alvocat, mango, ceba morada, coriandre, amaniments cítrics amb llagostins i pop; Pizzeria L'All Negre amb pinça romana de mortadel·la de Bolonya amb festucs, llàgrimes de pesto i burratina; Bella Terra i la terracita de Bella Terra amb empanades argentines; Restaurant Òxid amb cebiche de corvina, ceba morada i salsa cítrica.

Gelateria Las Palmeras terrina de gelat amb galeta; Restaurant 4 Latas amb torrada de sardina fumada amb olivada, melmelada de tomàquet i piparra; Restaurant 4 Makis amb alga nori en tempura amb làmines d'alvocat i salmó amb tobiko vermell marinat amb salsa wafu; Boga d’Or 2.0 by Restaurant Cal Pastoret amb oblea nitro de parmesà, tomàquet i alfàbrega o de iogurt amb fruits vermells i Bodega Bon Vi amb vins i caves.

