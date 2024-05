Constantí commemora el record a les víctimes de Mauthausen

Aquest diumenges 5 de maig, l’Ajuntament de Constantí ha celebrat un acte d’homenatge i record a les víctimes de Mauthausen i a totes les persones deportades a camps de concentració i víctimes del nazisme.

L’acte, que s’ha fet al cementiri municipal, ha consistit en una ofrena floral per part de l’Ajuntament davant el monument commemoratiu de les víctimes que hi ha al cementiri. També hi ha hagut una actuació musical a càrrec d’una formació de l’Escola Municipal de Música Rafel Gibert Recasens.

Un any més, el consistori ha volgut amb aquest acte recordar i fer un reconeixement a totes aquelles persones que són part fonamental de la història democràtica pel seu exemple de sacrifici i la seva lluita per la democràcia i la llibertat, i en especial als 8 constantinencs que van ser víctimes de la deportació nazi i que van perdre la vida al camp de concentració de Mauthausen. L’acte ha comptat amb la presència de familiars d’aquestes persones i diversos representants del consistori municipal.

Els actes d’homenatge a les víctimes dels camps de concentració s’iniciaven el passat divendres 3 de maig amb una xerrada a càrrec de Joan Maria Thomàs, professor d’Història de la URV, que es va fer al Sindicat Agrícola.

