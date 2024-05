L’arquebisbe qüestiona el Hard Rock i demana «arriscar» pel bé comú

L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas i Barnosell, es qüestiona el projecte de Hard Rock i demana als polítics que seran escollits el pròxim 12 de maig que «es ‘juguin’ la vida al servei de Catalunya i de tota la seva gent, sense discriminacions, i pensant sobretot en els més febles».

Planellas fa aquesta demanda en la seva carta dominical, on es pregunta si «no us sorprèn que el destí dels diners de la ciutadania depengui d’un casino» i també per què a l’espècie humana li agrada apostar. A més, l’arquebisbe veu una «excusa» el desacord en clau del Hard Rock al Parlament com a motiu per haver avançat les eleccions.

«Per què hi ha tanta gent que van al bingo, al casino, a les cases d’apostes i jocs?», es pregunta l’Arquebisbe en la missiva. «Penso que qui es juga els diners, més que per l’esperança d’enriquir-se, ho fa pel plaer del risc», afirma abans de llençar una «visió clau»: «La gent pobra no pot jugar-se gaire res, i la rica, abans de satisfer els seus capricis, podria invertir per crear nous llocs de treball èticament decents i ecològicament sostenibles».

En aquest sentit, Planellas assegura que la realitat és «tossuda» i «devastadora» i sentencia que «la gent pobra es juga el que no té, i la gent rica s’apropia del que perden els altres». Abans de dirigir-se als governants, l’arquebisbe cita el llibre dels Proverbis, i menciona que «es tiren els daus de la sort, i el que en surt ve del Senyor».

Demanda als polítics

L’arquebisbe té espai també per a fer una reclamació als polítics que sortiran electes el pròxim 12 de maig. «Tant de bo que els polítics que seran escollits a les eleccions de diumenge vinent es ‘juguin’ la vida al servei de Catalunya i de tota la seva gent, sense discriminacions, i pensant sobretot en els més febles», expressa.

Planellas finalitza el seu escrit assegurant que el major risc és apostar per fer el bé. «Serà el joc més arriscat, l’aventura més apassionant de la seva vida», diu sobre el rol que han de jugar.