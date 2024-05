El GEPEC-EdC denúncia la presència d’excavadores a l’Espai Protegit dels Muntanyans

El Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans - Ecologistes de Catalunya (GEPEC-EdC) ha presentat una denúncia davant la

Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona per denunciar la presencia de màquines excavadores a l’Espai Protegit dels Muntanyans de Torredembarra per presumptes delictes de prevaricació, contra el medi ambient i contra les espècies protegides.

El passat dimecres 24 d’abril diversos tècnics del GEPEC-EdC van constatar que una excavadora estava realitzant diferents actuacions dins l’espai natural de la platja de Torredembarra i Creixell, en una zona inclosa, també, a la Xarxa Natura 2000.

Des de l'entitat asseguren que es tracta d'una zona de nidificació del corriol camanegre (Charadrius alexandrinus), tenint en compte que hi ha una parella potencialment reproductora que l’ocupava. A més, recorden que aquesta espècie es troba estrictament protegida a nivell català, estatal i europeu i, en conseqüència, no es poden dur a terme actuacions que en dificultin la reproducció.

Les actuacions realitzades per l’excavadora han afectat unes 4,6 hectàrees, és a dir, prop del 50% de la superfície de nidificació del corriol camanegre als Muntanyans de Torredembarra. Així mateix, han afectat directament els hàbitats d’interès comunitari de duna, que es troben fortament protegits en aquest sector de la Xarxa Natura 2000.

Després de les actuacions dutes a terme per l’excavadora no s’ha pogut localitzar la parella de corriol que ocupava la zona, i s’han pogut constatar afectacions sobre la zona de duna. Segons l'entitat, les actuacions apunten a l’Ajuntament de Torredembarra, ja que des de la Generalitat de Catalunya els haurien comunicat que no n’estaven al corrent.

Comunicat de l'Ajuntament

Des de l'Ajuntament de Torredembarra han confirmat que a la zona dels Muntanyans s'estan duent a terme actuacions d’emergència arran dels temporals patits durant el mes de març. Des del consistori asseguren que els temporals havien deixat al descobert unes conduccions d’aigua en desús i també una trentena de pals antics i robustos que havien quedat soterrats i que datarien del 2005 aproximadament. A més, el fort onatge es va emportar sorra d'unes parts i depositant-la en d’altres.

Segons l'Ajuntament, les actuacions dutes a terme s’han realitzat per una situació d’emergència ja que s’han retirat elements (canonades i pals) que podien suposar un perill i s’ha aplanat la sorra.

Et pot interessar: