El Cavall Alat, seleccionat per formar part de la 36a edició de l’Aplec Internacional

El Cavall Alat, creat per l’escultor i artesà del ferro local Antoni Mas.Ajuntament Vila-seca

Adifolk, l’Associació per a la Difusió del Folklore, ha seleccionat el Cavall Alat per a representar el bestiari català a l’Aplec Internacional, que celebra ja la seva 36a edició, i que enguany tindrà lloc a la ciutat eslovaca de Prešov, durant aquest mes d’agost.

Es tracta de l’únic element de bestiari festiu de Catalunya que hi participarà i, entre els criteris que s’han tingut en compte per a seleccionar-lo, hi ha l’artístic; el d’acompanyament musical en directe; la distribució territorial; i la representació de cada àmbit de la cultura popular.

D’aquesta manera, l’Aplec a Prešov comptarà amb la participació de colles de diversos àmbits: el Cavall Alat representarà l’àmbit de bèsties de protocol i, a banda, també hi participarà una banda de música, un grup de música folk, un grup d’havaneres, un ball de seguici i una colla de bastoners, entre d’altres.

En total, són una vintena de grups folklòrics del territori, que compten amb uns 500 actuants.

Donada l’especial relació dels vila-secans amb els cavalls, l’Ajuntament va encarregar a l’escultor i artesà del ferro local Antoni Mas la creació de la figura d’un cavall com a element emblemàtic i de representació de la vila. Enguany, el Cavall Alat compleix els 5 anys de vida i l’Aplec Internacional forma part dels actes de la seva celebració.

