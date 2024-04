Un ecosistema marí fet a partir de plàstic

Al voltant de 302 meduses fetes amb CDs reciclats, en una habitació amb bosses de plàstic transparents a terra i les parets, conformen l’ecosistema marí tant particular que és l’exposició La mar de plàstic, creada per Cristina Valdés, sota el nom artístic Cvaldespina, i amb la col·laboració d’Ariadna Andreu.

La instal·lació ha estat creada amb motiu de la 37a Setmana Cultural de Roda de Berà, esdeveniment per al qual Valdés ja havia creat altres peces d’art, concretament, escultures efímeres també fetes amb plàstic.

Amb tot, en aquesta ocasió, per falta de temps, va preferir construir una instal·lació: «Em van avisar un mes i mig abans que volien que col·laborés. No tenia suficients escultures per omplir el recinte, i vaig creure més encertat fer una instal·lació vivencial», explica Cvaldespina. Aquest tipus d’exhibicions representen una de les seves premisses com a artista: «Crec que el món de l’art ha de ser vivencial, que l’espectador s’integri en el paisatge».

Així, va demanar a través del seu compte de Facebook donacions de CDs i bosses de plàstics transparents reciclables. Amb el pas dels dies, aquestes materials van anar apareixent davant una de les finestres de casa de Valdés. «La majoria de material no sé de qui és. Tot el poble m’ha ajudat, i això és el més bonic», expressa l’artista.

Medusa feta amb CDs reciclats.Cedida

I així, La mar de plàstic es va fer possible. Gràcies a uns ventiladors instal·lats en l’espai, el Casal de les Monges, es dona l’efecte d’onades amb moviment a les bosses, que «representen els plàstics que es troben en el fons del mar». Pel que fa a les meduses, Cvaldespina explica que va escollir aquest animal perquè necessita poc oxigen per a poder sobreviure: «El que transmeten és que al mar li queda poc oxigen, que s’està morint».

Així, l’exposició també té per objectiu conscienciar el públic sobre «la bomba de rellotgeria on estem asseguts». «O reduïm, o ens reduïm», sentencia Valdés.