Condemnat a tres anys i mig de presó per intentar matar la parella de la seva exdona a Cambrils

L'Audiència de Tarragona ha condemnat un home a tres anys i mig de presó per intentar matar la parella sentimental de la seva exdona a Cambrils l'any 2022.

Inicialment, Fiscalia li demanava nou anys de presó per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, ja que l'acusat va propinar-li una punyalada a l'abdomen perquè «no tolerava» la nova relació de la seva exdona.

Aquest dilluns, l'advocat defensor ha assolit un acord amb el ministeri públic i han acordat la rebaixa de la pena. El condemnat es troba en presó preventiva des del novembre de 2022. A més, les parts han mantingut la indemnització de 7.768,67 euros per a la víctima, que ja ha estat consignada.

Segons relata l'escrit del ministeri públic, el condemnat va mantenir una relació sentimental amb la seva parella durant dotze anys, de la qual van néixer dues filles. «La ruptura no va ser acceptada per l'acusat, qui va conservar un sentiment de possessió i gelosia cap a la dona, considerant que era de la seva exclusiva propietat», indica la fiscal en el seu escrit.

L'estiu de 2022, l'investigat va ser coneixedor que la seva exparella mantenia una relació amb un altre home, que no va acceptar. Arran d'això, l'11 de novembre del mateix any, l'acusat es va dirigir al domicili de la nova parella, amb un objecte tallant i punxant, per agredir-lo.

«El va atacar per sorpresa, impedint que es pogués defensar de l'atac, i li va clavar un objecte punxant a l'abdomen», indica el ministeri fiscal. Segons l'informe mèdic forense, l'home va patir lesions a una zona on hi ha estructures vitals i va necessitar una intervenció quirúrgica urgent. Així mateix, afegeix que sense «l'efectivitat del tractament», la ferida «de gravetat» hauria compromès la vida de la víctima.

Per tot plegat, el ministeri públic considera que els fets són constitutius d'un delicte d'assassinat en grau de temptativa. Per això, inicialment, li demanava nou anys de presó, la prohibició d'acostar-se a la víctima a menys de 1.000 metres i de comunicar-s'hi durant un termini de deu anys. Finalment, ha rebaixat la pena a tres anys i mig de presó i a cinc anys el temps de prohibició d'aproximar-s'hi i de comunicar-s'hi. Amb tot, ha mantingut la petició d'una indemnització per responsabilitat civil de 7.768,67 euros, que el condemnat ja ha consignat.

