Camela actuarà a la Pobla de Mafumet el proper 13 de juliol

Camela serà el protagonista del gran concert d’estiu de la Pobla, un esdeveniment que se celebra en el marc de la programació de les Festes d’Estiu del municipi i que l’any passat va comptar amb l’actuació de l’artista cordovesa India Martínez, qui va exhaurir les entrades. El carismàtic duo madrileny actuarà a la pista coberta del Complex Esportiu Municipal (CEM) la nit del dissabte 13 de juliol i ho farà amb una gira molt especial per tal de celebrar el 30è aniversari d’ençà de la creació del grup.

Així doncs, amb ’30 años contigo’, Camela repassarà els principals èxits d’una carrera marcada per un estil únic: 'Olé', 'Cuando zarpa el amor', 'Háblale de mi', 'La estación del querer', 'Palabras de papel', 'Lágrimas de amor' i moltes altres cançons convertides ja en himnes que traspassen les barreres generacionals i que sonaran, per primer cop, a la Pobla de Mafumet.

Amb aquesta gira, el duo format per María Ángeles Muñoz i Dioni Martín vol demostrar que 30 anys després de pujar per primer cop a l’escenari, continua amb la mateixa energia i entusiasme per seguir compartint els seus temes musicals i fent ballar el seu públic. I és que, al llarg de la seva trajectòria, Camela ha creat un estil propi, amb la seva tecno-rumba que fusiona l’estil clàssic amb el contemporani (el flamenc i el pop), que captiva el seu públic gràcies a la seva energia i al seu entusiasme.

Entrades a la venda a partir de l’1 de maig

El pròxim dimecres 1 de maig, tothom qui vulgui gaudir d’un dels grups més icònics de la música espanyola podrà comprar la seva entrada a través del perfil de la Pobla a Koobin (https://poblamafumet.koobin.cat/). El preu de l’entrada és de 20 euros per persona, en un concert que forma part de la gira que Camela està duent a terme per diferents punts de la geografia espanyola i que ja ha penjat el cartell d’entrades exhaurides per a les cites de Santander, Montmeló i Sevilla, entre altres.

Amb la seva actuació a la Pobla, Camela inscriurà el seu nom en la llista d’artistes de renom que han passat pel concert d’estiu de la Pobla, i entre els quals hi ha Macaco, Antonio Orozco, Café Quijano, Jarabe de Palo, Rosario Flores o India Martínez.

Sant Joan al ritme de Stay Homas

D’altra banda, l’altra gran cita musical dels propers mesos a la Pobla arribarà el 15 de juny. Serà en el marc de la Festa Major de Sant Joan i comptarà amb la presència d’un dels grups del moment en el panorama musical català: Stay Homas. El trio sorgit durant el confinament pandèmic presentarà el seu darrer treball discogràfic, ‘HOMAS’ i repassarà els seus grans èxits. El concert tindrà lloc a la pista coberta del CEM, a partir de les 23 hores i amb entrada lliure fins a completar l’aforament de l’espai.