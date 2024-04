Salou estrena un nou escenari festiu per celebrar la Diada de Sant Jordi

Històricament, la plaça de Sant Jordi de Salou acull els actes centrals de la Diada. Però enguany la plaça es troba en plens treballs d’obres de remodelació i el consistori ha traslladat la celebració a una altra de les places mítiques del municipi: la plaça de la Pau.

L’espai obert es va omplir des de primera hora de desenes de parades de llibres i roses, sota l’atenta mirada dels Gegants Pescadors i de la Mulassa. Centres educatius, com l’Escola Europa, entitats solidàries, com SOS Gats, culturals, com l’Associació Sal i Ou, i sanitàries, com l’Associació Oncològica Doctor Amadeu, també van oferir tallers, manualitats i objectes relacionats amb la Diada per a recaptar fons. Una altra novetat d’enguany va ser l’estand de l’Associació d’Escriptors de Salou Ora Marítima, que ja compta amb una trentena d’autors.

«Sant Jordi és tan bonic que, sigui quin sigui l’espai, la gent surt al carrer», comentava el regidor de Serveis Culturals, Xavier Montalà. També hi va haver una gran presència de partits polítics a la plaça amb la seva paradeta respectiva. Els seus representants ja viuen en clima electoral i la Diada es va aprofitar per anar presentant candidatura. D’igual forma, altres entitats com Assamblea Nacional de Catalunya i Societat Civil Catalana van fer acte de presència.

Tot i això, els grans protagonistes de la Diada de Sant Jordi a Salou van ser els infants. «Estic cercant una bèstia terrible, un drac menjapersones!». Des del matí, uns 500 nens i nenes de les diferents escoles del municipi van gaudir de l’espectacle de titelles i objectes, amb Sant Jordi, les princeses i els dracs com a protagonistes, amb la companyia Sensedrama Teatre.

Es va reservar un espai exclusiu pels infants a la plaça que, embadalits i amb gorra al cap, escoltaven la llegenda. A la tarda, es va presentar el nou club de lectura jove a la Biblioteca Municipal per llegir i compartir la lectura de manga, còmic i narrativa juvenil. Més tard, els elements del seguici popular van lluir-se a la plaça. La festa la van cloure els Diables Maleïts i les Bruixes Latemó amb els seus Versots.