La calamarsa provoca incidències al Camp de Tarragona

La calamarsa va sorprendre ahir al vespre i durant la matinada als veïns de la zona de Torredembarra i Altafulla. Finalment, els xàfecs van arribar al Camp de Tarragona i ho van fer amb força, acompanyats de tempesta i calamarsa.

Ahir al vespre, la calamarsa va tenyir de color blanc l'AP-7 entre Tarragona i Barcelona, fet que va provocar que la via quedès col·lapsada i que hi haguessin moltes retencions.

A l'Estació Meteorològica Automàtica (EMA) de Cunit es va enregistrar fins a 20,1 mil·límetres en 30 minuts. Els ruixats i les tempestes també van afectar les comarques del Garraf i Baix Penedès.

Els Bombers van rebre entre les 22h i la 1.15h, 38 avisos per serveis relacionats amb la tempesta i la calamarsada a la Regió de Tarragona, la majoria a Torredembarra. En cap dels serveis hi ha hagut cap persona afectada, tot i que cal destacar que la calamarsa va fer que la coberta d'alumini d'un aparcament cedís.

A Torredembarra s'ha hagut de tancar la zona esportiva municipal i hi ha afectacions a parcs infantils i via pública. La Brigada i el servei de neteja treballen per millorar l'accessibilitat retirant pedra acumulada.

La coberta d'un pàrquing de Torredembarra va cedir a causa de la calamarsa.Bombers

Les fortes pluges van provocar inundacions als municipis del Baix Gaià i que pels carrers circulés una gran quantitat d'aigua.

Pont inundat a Torredembarra per la calamarsa i la pluja.Diari Més

Algunes carreteres de la zona del Baix Gaià s'han despertat encara de color blanc, tot i que no provoquen afectacions a la circulació al Camp de Tarragona.

Algunes carreteres s'han despertat encara de color blanc.Diari Més

Protecció Civil va activar la fase de prealerta del pla d'emergències Inuncat per pluja intensa a les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès. El servei d'emergències del govern català va alertar que les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) esperaven que es superés el llindar dels 20 mil·límetres d'acumulació d'aigua en mitja hora en aquestes dues comarques.

