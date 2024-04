Un campió nacional i mundial de freestyle visita divendres La Pobla de Mafumet

Les Jornades Culturals 2024 a la Pobla de Mafumet ja estan en marxa, després que dijous passat van arrencar amb la presentació del Club Medusa, una iniciativa de la pobletana Andrea Aliaga i de Sara Sobrevals que ofereix una subscripció literària per donar una segona vida a títols que han acabat en l’oblit.

L’endemà divendres va ser el torn del taller d’iniciació de joieria tradicional, una activitat que va permetre a les persones participants aprendre a serrar, polir i donar textura a diferents joies que, un cop acabat el taller, van poder prendre a casa seva. Pel que fa a dissabte passat, la proposta de les Jornades Culturals va consistir en el musical ‘I Love 80’s’,

un espectacle de va combinar diversos estils de dansa, mentre que aquest dilluns l’escola durà a terme una representació teatral i, demà dimarts, el propi centre educatiu organitzarà els Jocs Florals escolars.

Ja a la tarda tindrà lloc una nova edició de la gran gala cultural de Sant Jordi que comptarà amb la participació dels Clubs de lectura local i que servirà per premiar els guanyadors dels premis Superlectors i del cinquè concurs de Relats breus de la Pobla. A més, s’hi presentarà la darrera novetat editorial impulsada per l’Ajuntament pobletà que, en aquesta ocasió, ha creat un recull fotogràfic per rememorar com era i com va evolucionar la Pobla del segle XX, a través de més de 200 fotografies aportades pels veïns i veïnes del municipi.

Contra l’assetjament escolar

D’altra banda i encara en el marc de les Jornades Culturals, la Pobla té prevista la celebració d’una iniciativa de caire social contra l’assetjament escolar, la qual tindrà lloc el proper divendres, 26 d’abril. Serà a les 19 h i al Casal Cultural quan el campió estatal i mundial de Freestyle, Invert.

L’alter ego del basc Endika Gutiérrez li ha generat una enorme reputació en el món del rap i, més concretament, com a campió de Freestyle, però és molt més que això.

A més de ser diplomat en Magisteri, a la seva infantesa i durant dos anys va patir maltractament físic i psicològic per part d’alguns companys d’escola. És per tant, víctima de l’assetjament escolar -bullying - que ara ‘combat’ des dels escenaris i amb un micròfon a la mà. Ho fa tant en el seu vessant de freestyler i, també, com a conferenciant.

És precisament en aquest últim paper que arriba a la Pobla, per oferir un altaveu a les persones que pateixen assetjament escolar i per posar de manifest una realitat sovint amagada rere el silenci de les pròpies víctimes. Tal i com explica el propi Invert, «l'alumne que pateix assetjament sent una por immensa a denunciar la seva situació i per això hem de ser nosaltres els qui passe m a l’ acció en tres fases: detectar, empatitzar i oferir».

Sota aquesta premissa, Invert arriba a la Pobla en una proposta d’entrada lliure, enfocada sobretot a adolescents i famílies amb fills i, sobretot, oberta a la participació de tothom i durant la qual es generarà un diàleg enriquidor entre conferenciant i públic.