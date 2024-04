Rescaten una gavina que havia quedat atrapada al port de Torredembarra

Una gavina ha sigut rescatada aquest dijous, a primera hora del matí, ja que havia quedat atrapada amb la guia d'un amarratge del port de Torredembarra i no podia sortir.

Per aquest motiu, abans d'iniciar el servei, un agent de la Policia Marítima, s'ha apropat a l'animal i ha intentat deslligar-li de les potes les cordes que no li permetien volar. Això sí, mentre ho feia, la gavina no ho ha posat gens fàcil i ha intentat, en més d'una ocasió, picotejar l'agent.

L'actuació, que ha comportat un parell de minuts per la resistència de la gavina, ha acabat amb final feliç, ja que l'animal no ha patit cap lesió i ha pogut tornar a sobrevolar el port de Torredembarra amb normalitat.

