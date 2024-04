Lluís Gavaldà i Joan Pau Chaves publiquen el seu segon senzill 'Dona’m Gent'

Dos mesos mes tard de l’estrena discogràfica de Lluís Gavaldà i Joan Pau Chaves, aquest duet publiquen el seu segon senzill Dona’m gent. Es tracta d’una cançó composada pel músic de Constantí que reivindica la gent anònima que sense fer escarafalls lluita de manera constant per qüestionar el món que els envolta.

Aquesta segona cançó ve acompanyada per un clip rodat a Montblanc dirigit per l’Aleix Costa, que vol ser un homenatge als músics de carrer. Tant aquesta cançó com el primer senzill Meva formaran part de l’espectacle Sona la cançó, que girarà tot aquest 2024 arreu del territori.

Sona la cançó és un concert amb un fil argumental basat en el llibre del Lluís del mateix títol, que tracta i ressegueix de manera lúdica i apassionada el fil invisible que lliga les peces més conegudes d’Els Pets amb les cançons que les van inspirar.

Els pròxims concerts seran a: Ateneu Banyoles (20 d'abril), La Bisbal d’Empordà (17 de maig), Cava Llopart (18 maig), Tortosa (26 maig), Vilafant (12 juliol), Sorpe (17 d'agost), Barbens (18 d’agost), Vila-seca (22 d'agost), i Mataró (30 d’agost).