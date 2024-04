Els amants del jazz tenen dues cites a Vila-seca aquest cap de setmana

El proper cap de setmana Vila-seca gaudirà de dos concerts en clau de jazz. El primer d’ells, que tindrà lloc a l’Auditori Josep Carreras el divendres 19 d’abril a les 20.00 h, serà protagonitzat per Libérica Trio, amb Manel Fortià al contrabaix, Max Villavecchia al piano i la veu de Pere Martínez. El contrabaixista Manel Fortià presenta el seu projecte més original i innovador, Libérica, on fa una aproximació a la música tradicional catalana des d'un nou prisma, fresc i regenerador.

Després de quatre temporades vivint a Nova York i havent tocat amb grans icones del jazz com Dave Liebman, Eliot Zigmund, Ari Hoenig o Chris Cheek, Manel Fortià decideix tornar a casa i endinsar-se en el repertori tradicional català, sense desprendre’s de l’efervescència musical de la meca del jazz, on la seva multiculturalitat sempre ha propiciat que es fusionin diferents estils, per crear-ne de nous.

Amb aquesta filosofia, Libérica busca punts en comú entre la cançó tradicional catalana i el flamenc utilitzant el jazz lliure com a vehicle conductor, en el seu concert 'Arrels'. D’altra banda, i al Celler de Vila-seca, el dissabte 20 d’abril també a les 8 del vespre, el pianista del Priorat Lluís Capdevila presentarà els seus 'Standards & Originals'.

Capdevila torna a Vila-seca per celebrar una nit d’estàndards de jazz coneguts i alguns dels seus temes originals que formen part dels sis àlbums que ha publicat com a líder. En aquest concert, l’acompanyaran Joan Chamorro al contrabaix i Esteve Pi a la bateria. Les entrades als dos concerts es poden obtenir a https://entrades.vila-seca.cat/. El primer concert té un cost de 15 euros (entrada general) i és gratuït pels abonats a l’Auditori. Pel que fa el concert de Lluís Capdevila, l’entrada té un cost de 5 euros i 3 euros en el cas de ser reduït.