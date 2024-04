La tinerfenya Elizabeth Laker es converteix en la nova Miss RNB Espanya a Salou

Elizabeth Laker, representant de Tenerife, es va proclamar guanyadora de Miss RNB Espanya en una gala celebrada dissabte a la nit al Teatre Auditori de Salou, que va comptar amb una assistència de més de 500 persones i la presència de l'alcalde de Salou i president del Patronat Municipal de Turisme, Pere Granados.

Amb 25 anys i una alçada d'1,75 metres, Laker, que posseeix un grau universitari en Turisme i parla anglès a més de la seva llengua materna, va destacar entre les participants gràcies a la seva passió per l'esport i la dansa, especialment l'acrobàcia en cèrcol i l'snorkel.

El jurat del concurs va atorgar el títol a Laker, que també va competir amb altres candidates, incloent-hi les representants de València i La Rioja, que han completat el podi.

Aquestes concursants també van ser reconegudes en diferents categories: Miss RNB València va rebre la banda pel seu talent, Miss RNB León per la seva habilitat en multimèdia, Miss RNB Pontevedra per Beach Fashion, Miss RNB La Rioja com a Top Model, Miss RNB Màlaga en la categoria Turisme Alannia i Miss RNB Huelva va ser destacada en Turisme Salou.

Com a nova Miss Spain Supranacional, Elizabeth Laker representarà la bellesa espanyola en el concurs Miss Supranacional, que se celebrarà el proper mes de juliol a Polònia.

Aquest títol no només reconeix la seva bellesa i capacitat de comunicació en diversos idiomes, sinó també el seu compromís i habilitats personals que l'han portat a destacar-se en aquest prestigiós certamen.