Investiguen a Torredembarra la crema d'una vintena de contenidors des de principi d'any

La Policia Local de Torredembarra (Tarragonès) ha obert una investigació per esclarir qui hi ha al darrere de la crema d'una vintena de contenidors als carrers del municipi des de principi d'any. El cos policial també ha informat dels fets al jutjat de guàrdia i a Fiscalia i, de moment, no descarta cap hipòtesi.

En paral·lel, han organitzat un dispositiu «especial» per contrarestar, indiquen els policies, «el perill que comporten aquests tipus d'incidents, l'alarma social i la repercussió econòmica». L'Ajuntament ha quantificat en 27.000 euros els danys ocasionats en el mobiliari urbà i pels treballs de reparació fets a la via pública.