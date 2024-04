Troben ossos humans al Torrent de Cal Setró de Roda de Berà

L'Ajuntament de Roda de Berà ha comunicat que aquest diumenge es van localitzar restes òssies humanes al Torrent de Cal Setró del municipi. Mossos s’ha fet càrrec de la investigació i s’ha decretat secret de sumari.

Els Mossos d'Esquadra han confirmat que les restes trobades, que estaven en un estat de descomposició avançat, no presentaven signes de criminalitat. Per tant, seran els forenses qui determinin la seva identitat i les causes de la mort.

Segons fonts de la investigació, tot apunta que els ossos podrien correspondre a la veïna, Mercedes Arnau, que va desaparèixer el 13 de maig de 2023.

Tot i això, des del consistori han demanat prudència fins que es realitzi l’autòpsia i es confirmi la identitat de les restes.

Desaparició de Mercè Arnau

Mercedes Arnau, va desaparèixer el passat 13 de maig quan tenia 67 anys. Familiars, Mossos d'Esquadra, Policia Local, Bombers i Protecció Civil van iniciar un dispositiu de recerca que va durar diversos dies sense èxit.

Des de feia un parell de mesos, coincidint amb l'inici de la seva jubilació, Mercedes Arnau sortia ben d'hora al matí i anava a fer el cafè a un dels bars de Roda de Berà. Després anava a fer les compres corresponents, donava un tomb pel poble i tornava cap a casa a fer el dinar. Però el passat 13 de maig no ho va fer. A les tres de la tarda, els seus familiars van denunciar la seva desaparició a la Policia Local, qui va alertar els Mossos d'Esquadra, perquè es fessin càrrec de la investigació. La família creia que la Mercedes podia haver marxat «desorientada», després de caure en una depressió setmanes abans.

Finalment, aquest diumenge es van localitzar unes restes humanes que podrien correspondre a ella. Serà l'autòpsia la que determini la identitat.