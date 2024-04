Convoquen una retirada de plantes invasores a la platja Llarga de Salou

L'Associació per a la Conservació d'Ecosistemes Naturals ha convocat per aquest diumenge, 14 d'abril, una jornada d’eliminació de plantes exòtiques invasores a la platja Llarga de Salou. La iniciativa, apta per a totes les edats, es durà a terme de les 10 fins les 13 hores.

L'entitat assegura que són moltes les espècies exòtiques invasores que hi ha al nostre entorn. Algunes d’elles són tan habituals que molta gent pensa que són autòctones, però en realitat han ocupat l’espai d’altres espècies perjudicant així la biodiversitat.

A més de eliminar les plantes invasores, també es farà un taller de sensibilització per conèixer quines són les plantes i animals que amenacen els nostres ecosistemes i què s'hi pot fer al respecte.

Per l'activitat, els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d’una persona adulta. Es recomana portar aigua, guants i roba i calçat còmodes per caminar.

Cal inscriure's al següent ENLLAÇ.