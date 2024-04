Obre les portes el Centre de Suport per a les persones amb TEA de Salou

L’Associació Todos en Azul va presentar ahir el nou Centre de Suport TEA Salou, la seu del qual es troba al Jardí Botànic de Salou. L’espai, cedit pel consistori salouenc, pretén desenvolupar una funció socioeducativa, lúdica i d’ajut a les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).

Aquest centre estarà obert els dimarts i els dijous, de 16 a 20 hores. Les professionals que s’ocuparan de dur a terme les activitats socioeducatives en aquesta nova seu treballaran emprant metodologies de treball específiques, en grups petits, enfocades a l’aprenentatge, a través del joc i els tallers.

Per aquest motiu, el centre disposa d’una sala adaptada dins del Jardí Botànic, on es durà a terme una programació que inclou activitats cognitives, lògic-matemàtiques, lectoescriptura, art-teràpia, treballs manuals, pintura i psicomotricitat.

Així mateix, les persones assistents al centre podran beneficiar-se d’activitats com la perruqueria adaptada, el ioga i la musicoteràpia. També hi haurà xerrades i entrevistes amb les famílies, tallers diversos, una piscina de boles per al joc i una plataforma de salts elàstica.

A més, el Jardí Botànic permetrà potenciar activitats externes a l’aire lliure, ja siguin de caràcter esportiu, lúdic, així com activitats de contacte amb la natura, hortets i, fins i tot, una zona amb plantes aromàtiques. El president de Todos En Azul, Juanjo Caravaca, va explicar que «el Jardí Botànic ens permetrà potenciar activitats a l’exterior per treballar millor aspectes amb els nens com a part sensorial».

Les persones interessades a reservar una plaça poden contactar per telèfon o enviar un WhatsApp al 662 119 830, al correu todosenazul@gmail.com o a l’Instagram @todosenazul. El servei compta amb una tarifa mensual per un màxim de 17 hores al mes o amb una tarifa esporàdica.

L’alcalde de Salou, Pere Granados, va felicitar ahir a la presentació als promotors de la iniciativa de l’obertura d’aquest centre i va posar en valor la millora de la qualitat de vida i el benestar de les famílies que se’n beneficiaran, amb activitats i tallers en contacte amb la natura. Granados també va destacar el suport que dona el govern municipal i l’Ajuntament a les persones amb TEA i la tasca que es duu a terme a Salou per construir «una societat més inclusiva i justa.

Per la seva banda, Isabel Gorostiaga, delegada de Todos en Azul a la capital de la Costa Daurada, ha agraït el suport de l’Ajuntament de Salou per contribuir en un servei tan necessari, segons ha dit, i també ha posat en valor el treball en xarxa per ajudar les famílies a conviure en una societat més inclusiva, tot donant visibilitat a l’autisme.