Todos En Azul oferirà serveis per a persones amb autisme a Salou

L’associació Todos En Azul inaugurarà oficialment aquest diumenge 7 d’abril, a les 12 hores, la seva nova subseu al Jardí Botànic de Salou. Aquest espai municipal també funcionarà com a centre socioeducatiu i lúdic de suport per a persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) i oferirà serveis i activitats tots els dimarts i dijous, de les 16 a les 20 hores.

L’espai ja va obrir durant la Setmana Santa per realitzar el primer Casal de Primavera per a famílies amb infants autistes. Una iniciativa «molt positiva» que va incloure tallers, sortides i activitats a l’aire lliure, i on els participants «van poder relacionar-se, aprendre i gaudir d’un entorn molt favorable, espaiós i tranquil dins de Salou».

L’equip de professionals oferirà diferents metodologies de treball on els participants aprendran a través del joc i les activitats. El Jardí botànic disposa d’una sala adaptada on es treballaran activitats cognitives, logico-matemàtiques, lectoescriptura, artteràpia, manualitats, pintura i psicomotricitat. També s’hi podran trobar activitats terapèutiques com la perruqueria adaptada, ioga, musicoteràpia, artteràpia, una piscina adaptada, xerrades o tallers variats. També hi haurà una zona amb una piscina de boles.