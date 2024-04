Llibres, art, música i molta tradició al Sant Jordi vila-secà

Aquest dijous la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vila-seca Manuela Moya va presentar, acompanyada de l’alcalde Pere Segura, el programa d’actes de Sant Jordi. Les activitats al voltant del dia del llibre i la rosa tindran com a eix central la presentació de novetats literàries, però també aniran acompanyades d’iniciatives que són singulars o pioneres al territori, com la mostra Efímera. Art al Carrer, a càrrec d’alumnes de les escoles d’art i disseny de la Diputació a Tarragona i a Reus, la Cantata amb totes les escoles del municipi o el Sant Jordi Jove, que convida a tots els joves que ho vulguin a mostrar el seu talent literari i artístic en una sessió de Micro obert al Celler de Vila-seca.

El llibre, al centre de tot

Les presentacions de llibres van arrencar aquesta mateixa setmana amb La dansa dels dies, d’Àlex Susanna, i continuaran aquest divendres amb la presentació de Confeti, de Jordi Puntí, Caminos al Multiverso, d’Isabel Sánchez, el 8 d’abril; Història d’un piano, de Ramon Gener, el 9 d’abril; Materials per a un estudi del paisatge pretèrit a ponent del Francolí, de Josep Llop, el 15 d’abril, i La nissaga dels Kies del segle XVII al XX, de Josep Fàbregas, Ginés Puente i Judith Vidal el 21 d’abril.

El mateix dia de Sant Jordi es podran contemplar les instal·lacions del projecte Efímera. Art al Carrer, pel qual els alumnes de Tarragona faran una exposició amb instal·lacions en espais del Centre Històric, i els de Reus dissenyaran l’espai urbà del Jardí del Castell. Enguany, a més, els alumnes de joieria exposaran El primer tast, una mostra de peces confeccionades pel mateix alumnat i vinculades amb el món del vi. Durant tot el dia, a més, hi haurà parades al Jardí del Castell així com activitats per a totes les edats.

«És una programació potent, que reivindica la importància de la producció literària, però també l’hàbit lector», va assegurar Moya.