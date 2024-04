Els modernistes tenen cita a Constantí

El que un dia va començar sent un aplec d’apleguistes modernistes, està a un pas de consolidar-se com la cita modernista de referència dels Països Catalans. Si més no, és la cita anual imprescindible de tots aquells amants de la moda, el col·leccionisme i, sobretot, el so amb arrels en la música dels 60 i la cultura ‘Mod’. Enguany, l’Aplec d’Aplecs Modernistes de Constantí se celebrarà aquest mateix dissabte, 6 d’abril, al mateix Casino del poble.

«Amb sis edicions fetes, ja és com una trobada d’amics vinguts de moltes comarques», explica Robert Abella, un dels organitzadors de la trobada. Abella, que és autor de dos llibres sobre la cultura Mod i presenta el programa de ràdio Este és lo món modern a Ràdio Alfacs, explica que aquest moviment és ben viu als Països Catalans, si bé el perfil de les persones que s’hi identifiquen ha anat canviant: «Els primers modernistes ho vam ser perquè érem joves i seguíem les tendències. Ara, s’hi van sumant persones que, en fer-se grans, comencen a entendre una mica de música o senten passió per l’scooterisme, però en una edat ja no adolescent».

A més, Abella pronostica una llarga vida a aquest moviment «perquè és molt atractiu i també perquè és molt individualista, no es necessita molta gent per fer coses i, per tant, sempre hi haurà algú que tirarà endavant aplecs o festes modernistes. Ara mateix se’n fan bastants, i no sempre són els mateixos els qui les organitzen o els que hi van».

En qualsevol cas, els organitzadors preveuen que l’Aplec d’Aplecs de Constantí torni a reunir les més de dues-centes persones que l’any passat ja van passar pel poble. L’elecció d’aquest escenari, explica Abella, no és casual, «perquè està en un punt intermedi entre Lleida i Barcelona, dos territoris des d’on sol venir molta gent». Igualment, detalla el Robert, «del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre tampoc no falta mai ningú, a més de representants de la ciutat de València o les illes».

El 7è Aplec d’Aplecs Modernistes dels Països Catalans arrencarà a les 12 del migdia amb un vermut musicat, una scooterada i una mostra de Mini Coopers. A les dues, es farà el dinar de germanor, que tindrà unes Postres amanides amb una conversa amb Ricky Gil, membre fundador de Brighton 64 i autor del llibre Qui toca aquesta nit? i del disc Artefactes sonors de l’underground català. A partir de les cinc de la tarda arrencarà la sessió de tarda amb el ball a la sala d’actes i la punxada cooperativa. Durant tot el dia, a més, hi haurà parades de música, moda i objectes de col·leccionista.