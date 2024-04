Jordi Suñé presenta ‘Deu retalls del Baix Gaià’

Aquest mateix dijous Jordi Suñé Morales presentarà a Torredembarra el seu nou llibre, Deu retalls del Baix Gaià. Es tracta d’un recull de deu articles, alguns inèdits i altres ja publicats en revistes, que tracten qüestions com els inicis del Republicanisme, els primers catalanistes o la lluita de la coordinadora Salvem el Gaià. El que tenen en comú tots els escrits d’aquesta miscel·lània és el territori al qual estan vinculats. «El que volia era explicar aquesta subcomarca, aquests pobles que comparteixen veïnatge i una història comuna a través de deu històries», detalla Suñé.

L’autor, que té una extensa obra publicada, centrada sobretot en la recerca històrica i antropològica al Baix Gaià, explica que aquests retalls tracten aspectes «de la història més propera, des del segle XIX, fins ara, responent preguntes com ara si a la zona hi havia republicanisme abans que hi haguessin els casals republicans, o si l’avi va anar a Cuba, tal com diu la cançó, perquè hi publico una llista de noms que potser farà que algunes famílies descobreixin històries que desconeixien». En aquest sentit, l’autor admet que és força probable que, arran de la publicació del llibre, li arribin altres històries a través dels lectors i d’aquesta manera pugui «continuar estirant el fil».

Fa més de dues dècades que Jordi Suñé desenvolupa aquesta faceta d’articulista. Alguns dels textos ara recopilats ja havien estat publicats, per bé que ara l’autor els ha actualitzat amb noves fonts d’informació i amb conclusions que canvien algunes de les seves tesis inicials sobre aquelles qüestions.

Suñé, que a més d’escriptor és mestre, músic i antropòleg, afirma que el fet de viure en un lloc com el Baix Gaià, «a cavall entre les àrees metropolitanes de Tarragona i Barcelona, fa que molt sovint ens preguntem qui som». Tot buscant una resposta, apunta, «hem descobert que compartim una sèrie d’històries i de relats que fan que entenguem que el Baix Gaià és molt més que una línia contínua de blocs de pisos: també som ànima».

En aquest sentit, conclou, «tenim moltes ganes d’explicar qui som, d’acollir i d’incorporar noves maneres de viure i de fer-nos grans». La presentació de Deu retalls del Baix Gaià es farà aquest dijous, 4 d’abril, a les 19 h, als 4 Panxos, la taverna de l’Albert Vilaseca, situada al número 45 del carrer Antoni Roig de Torredembarra. L’acte serà conduït per l’arxiver Joaquim Nolla, i és organitzat pel Centre d’Estudis Sinibald de Mas.

«La presentació serà una conversa en un entorn molt proper a la gent», anuncia el Jordi. Durant la xerrada, a més, el torrenc aprofitarà per explicar alguns dels seus projectes futurs, entre els quals hi ha «la indexació d’unes entrevistes que ha enregistrat la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Torredembarra, per tal que en un futur els investigadors puguin consultar aquest material, o un llibre de fotografies antigues encarregat per l’Ajuntament de la Pobla de Montornès «que serà molt útil per recuperar la memòria visual d’aquest municipi del Baix Gaià».