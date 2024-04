Enxampen un vehicle que actuava com a taxi sense llicència a Salou

La Policia Local de Salou va interceptar dimecres per la tarda un vehicle que operava com a taxi sense les autoritzacions i llicències pertinents. El cotxe intervingut, un Renault Clio que s'anunciava a través d'internet com a opció de transport de persones, va ser aturat en un control de trànsit, revelant la seva operativa il·legal.

La intervenció d'agents de paisà va ser clau per identificar i detenir el «taxi pirata», que actuava amb competència deslleial dins del sector. Com a resposta a aquesta infracció, es va procedir a la immobilització i remoció del vehicle, aplicant-se així la normativa vigent que preveu no només multes econòmiques sinó també mesures severes com aquesta per preservar la seguretat pública i l'ordre en el transport de passatgers.

Aquesta intervenció forma part d'una estratègia més àmplia de la Policia Local per assegurar que tots els serveis de transport de viatgers a Salou es realitzin dins d'un marc de total legalitat, competència regulada i seguretat. Amb aquestes accions, la Policia Local reafirma el seu compromís amb la protecció dels drets dels consumidors i la promoció d'un ambient competitiu sa i regulat.

La Policia Local de Salou continua vigilant per garantir la seguretat i legalitat de l'ús del transport de passatgers.